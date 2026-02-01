El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado y la alternativa para cruzar a Chile es por el Pehuenche

Salida de Argentina hacia Chile: de 8 a 19.

Ingreso a Argentina desde Chile: de 8 a 20.

El pronóstico en alta montaña

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indicó tormentas durante toda la jornada de este domingo en la zona de alta montaña, con precipitaciones esperadas para la mañana, tarde y noche. La temperatura mínima será de 1 grado y la máxima alcanzará los 9 grados.

Para el lunes se espera un cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, aunque las tormentas aisladas retornarían en la tarde y continuarían por la noche.

El martes se repetiría el mismo patrón climático con una mañana tranquila con lluvias concentradas en las horas vespertinas y nocturnas. Recién el miércoles se proyecta una jornada sin precipitaciones, lo que podría permitir la reapertura del paso cordillerano si las condiciones de seguridad lo permiten.