Cruce internacional

El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado y la alternativa para cruzar a Chile es por el Pehuenche

Persiste la inestabilidad en alta montaña con riesgos de deslizamientos en el sector de Chile. La opción habilitada es el Paso Pehuenche

Confirmaron que el Paso Cristo Redentor continuará cerrado este domingo.

El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según confirmaron este domingo las autoridades argentinas y chilenas. La única alternativa para cruzar a Chile o regresar a Argentina es el Paso Pehuenche, ubicado más al sur.

La decisión fue tomada porque continúa el frente de inestabilidad en alta montaña, en especial en el sector chileno donde no se descartan deslizamientos en masa que comprometerían una transitabilidad segura.

Inestabilidad en alta montaña.

Horarios del Paso Pehuenche

El Paso Pehuenche, habilitado como alternativa, opera con horarios específicos que los viajeros deben respetar:

  • Salida de Argentina hacia Chile: de 8 a 19.
  • Ingreso a Argentina desde Chile: de 8 a 20.

El pronóstico en alta montaña

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indicó tormentas durante toda la jornada de este domingo en la zona de alta montaña, con precipitaciones esperadas para la mañana, tarde y noche. La temperatura mínima será de 1 grado y la máxima alcanzará los 9 grados.

Para el lunes se espera un cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, aunque las tormentas aisladas retornarían en la tarde y continuarían por la noche.

El martes se repetiría el mismo patrón climático con una mañana tranquila con lluvias concentradas en las horas vespertinas y nocturnas. Recién el miércoles se proyecta una jornada sin precipitaciones, lo que podría permitir la reapertura del paso cordillerano si las condiciones de seguridad lo permiten.

