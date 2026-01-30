Inicio Sociedad Tormentas
Por las tormentas cierra el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos

El tránsito se cortará a las 22 de este viernes en Uspallata y Guardia Vieja por las tormentas. El Paso Cristo Redentor cerrará durante todo el sábado

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]
La alta montaña también fue afectada por las tormentas de este viernes y se espera que se extiendan durante el sábado. Imagen ilustrativa.

Foto: Osvaldo Valle - imagen ilustrativa

Las tormentas afectaron toda la provincia y la alta montaña no es la excepción. Por eso anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor y del paso El Pehuenche para ir o regresar desde Chile.

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron una medida preventiva para este viernes, la cual se extenderá durante todo el sábado como consecuencia de las fuertes tormentas en Mendoza.

Uspallata tormenta rutas
Las tormentas afectaron toda la provincia tal como estaba pronosticado por los diferentes servicios meteorológicos. Imagen ilustrativa.

Debido a esto, se hará un corte de tránsito en Uspallata desde las 22, al igual que en Guardia Vieja del lado chileno, mientras que el túnel internacional permanecerá abierto hasta las 23.59 de este viernes.

Cierre del Paso Cristo Redentor por 24 horas

Desde las 00 del sábado, los complejos aduaneros de Argentina y de Chile dejarán de funcionar y el túnel se cerrará para todo tipo de vehículos.

Las autoridades indicaron que esta medida se mantendrá durante todo el sábado, y recién el domingo evaluarán las condiciones de las rutas de la alta montaña para reanudar el tránsito.

lluvias tormenta
Por las tormentas de este viernes cerraron el Paso Cristo Redentor y el paso El Pehuenche. Imagen ilustrativa.

Indicaron que los reportes del pronóstico del tiempo para el sábado adelantaron que se esperan fuertes tormentas lo que no garantiza la seguridad en la circulación de vehículos.

El Paso El Pehuenche también fue cerrado en la tarde de este viernes por las intensas tormentas en la zona sur de Mendoza.

