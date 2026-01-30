Por las tormentas cierra el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos

Cierre del Paso Cristo Redentor por 24 horas

Desde las 00 del sábado, los complejos aduaneros de Argentina y de Chile dejarán de funcionar y el túnel se cerrará para todo tipo de vehículos.

Las autoridades indicaron que esta medida se mantendrá durante todo el sábado, y recién el domingo evaluarán las condiciones de las rutas de la alta montaña para reanudar el tránsito.

lluvias tormenta Por las tormentas de este viernes cerraron el Paso Cristo Redentor y el paso El Pehuenche. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Indicaron que los reportes del pronóstico del tiempo para el sábado adelantaron que se esperan fuertes tormentas lo que no garantiza la seguridad en la circulación de vehículos.

El Paso El Pehuenche también fue cerrado en la tarde de este viernes por las intensas tormentas en la zona sur de Mendoza.