Por las tormentas cierra el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos

Las tormentas afectaron toda la provincia y la alta montaña no es la excepción. Por eso anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor y del paso El Pehuenche para ir o regresar desde Chile.
Los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron una medida preventiva para este viernes, la cual se extenderá durante todo el sábado como consecuencia de las fuertes tormentas en Mendoza.
Debido a esto, se hará un corte de tránsito en Uspallata desde las 22, al igual que en Guardia Vieja del lado chileno, mientras que el túnel internacional permanecerá abierto hasta las 23.59 de este viernes.
Cierre del Paso Cristo Redentor por 24 horas
Desde las 00 del sábado, los complejos aduaneros de Argentina y de Chile dejarán de funcionar y el túnel se cerrará para todo tipo de vehículos.
Las autoridades indicaron que esta medida se mantendrá durante todo el sábado, y recién el domingo evaluarán las condiciones de las rutas de la alta montaña para reanudar el tránsito.
Indicaron que los reportes del pronóstico del tiempo para el sábado adelantaron que se esperan fuertes tormentas lo que no garantiza la seguridad en la circulación de vehículos.
El Paso El Pehuenche también fue cerrado en la tarde de este viernes por las intensas tormentas en la zona sur de Mendoza.