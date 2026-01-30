AYSAM alertó que las fuertes tormentas afectaron todos los establecimientos potabilizadores

A raíz de las fuertes tormentas que afectaron el área metropolitana y el piedemonte, Aguas Mendocinas (AYSAM) informa que se produjeron crecientes que afectaron el ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores, dejándolos momentáneamente fuera de servicio.
Asimismo, los cortes de energía eléctrica han provocado la detención de los sistemas de bombeo en los barrios La Favorita y Flores.
AYSAM continuará informando sobre la evolución del servicio conforme se normalice la situación.
Por esta razón, AYSAM recomendó a la población realizar un uso responsable y solidario del agua potable, a fin de preservar las reservas y facilitar una rápida recuperación del sistema una vez superado este inconveniente.