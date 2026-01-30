Inicio Sociedad AySam
AYSAM alertó que las fuertes tormentas afectaron todos los establecimientos potabilizadores

Los cortes de energía eléctrica provocaron la detención de los sistemas de bombeo en los barrios La Favorita y Flores, informaron desde AYSAM

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

A raíz de las fuertes tormentas que afectaron el área metropolitana y el piedemonte, Aguas Mendocinas (AYSAM) informa que se produjeron crecientes que afectaron el ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores, dejándolos momentáneamente fuera de servicio.

Asimismo, los cortes de energía eléctrica han provocado la detención de los sistemas de bombeo en los barrios La Favorita y Flores.

AYSAM continuará informando sobre la evolución del servicio conforme se normalice la situación.

Las lluvias dejaron calles inundadas en muchos sectores del Gran Mendoza.

Por esta razón, AYSAM recomendó a la población realizar un uso responsable y solidario del agua potable, a fin de preservar las reservas y facilitar una rápida recuperación del sistema una vez superado este inconveniente.

