AYSAM anunció un aumento del 17% en la boleta de agua potable y saneamiento

El presidente de Aguas Mendocinas, Humberto Mingorance, junto al gerente general, Darío Hernández, expusieron en la audiencia pública realizada el 28 de noviembre de 2025 la situación de la empresa y los argumentos de la solicitud de readecuación de la tarifa para equilibrar el presupuesto 2026, teniendo en cuenta los índices de inflación.

Aysam arreglos 3 AYSAM ha instalado caudalímetros en la red de agua potable para mejorar la gestión del recurso en Mendoza. Imagen ilustrativa. Foto: gentileza Aysam.

Los motivos que da AYSAM para el aumento

Desde AYSAM argumentaron que las variables macroeconómicas contempladas para la elaboración del presupuesto para este año surgen del Informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central.