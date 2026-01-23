Los detalles del corte de agua que AYSAM programó en zonas de Luján, Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz

Este viernes habrá corte del servicio de agua potable en 4 departamentos del Gran Mendoza. Así lo informó AYSAM. La interrupción está programada a partir de las 5 y por 6 horas pero el restablecimiento del servicio demandará entre 24 y 36 horas después.
La interrupción de servcio se debe a que la empresa de aguas instalará dos caudalímetros en el establecimiento potabilizador Luján II.
Corte de agua en 4 departamentos de Mendoza
Este viernes 23 de enero, Aguas Mendocinas instalará 2 nuevos caudalímetros sobre los acueductos de 350 mm y de 450 mm de diámetro, a la salida del establecimiento potabilizador Luján II.
El trabajo comenzará e implicará un corte programado durante toda la jornada en algunas zonas del Área Metropolitana:
- Luján: desde Carrodilla a Juan José Paso y de Acceso Sur a Terrada.
- Maipú: Coquimbito, Luzuriaga.
- Guaymallén: San Francisco del Monte, Villa Nueva, Buena Nueva, Capilla del Rosario.
- Godoy Cruz: desde Carrodilla a Rodríguez Peña, y desde lateral Oeste Acceso Sur a 9 de Julio.
Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de AYSAM, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.
El operativo tendrá una duración de aproximadamente 6 horas.
Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 36 horas posteriores a la instalación.
Se solicita hacer uso responsable y solidario del agua potable
El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.
- Mantener una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.
- Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
- Regularla intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 h, los 365 días del año.
Sobre los caudalímetros
CCon una importante inversión de más de U$S5,1 millones, estos nuevos caudalímetros se suman a los 10 que ya fueron instalados: 2 en el establecimiento potabilizador Benegas, 3 en el de Alto Godoy, 1 en la Plaza Cioppo de Luján, y 3 en Godoy Cruz y 1 potabilizador en Potrerillos.