Los detalles del corte de agua que AYSAM programó en zonas de Luján, Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz

El trabajo comenzará e implicará un corte programado durante toda la jornada en algunas zonas del Área Metropolitana:

Luján : desde Carrodilla a Juan José Paso y de Acceso Sur a Terrada.

: desde Carrodilla a Juan José Paso y de Acceso Sur a Terrada. Maipú : Coquimbito, Luzuriaga.

: Coquimbito, Luzuriaga. Guaymallén : San Francisco del Monte, Villa Nueva, Buena Nueva, Capilla del Rosario.

: San Francisco del Monte, Villa Nueva, Buena Nueva, Capilla del Rosario. Godoy Cruz: desde Carrodilla a Rodríguez Peña, y desde lateral Oeste Acceso Sur a 9 de Julio.

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de AYSAM, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.

El operativo tendrá una duración de aproximadamente 6 horas.

Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 36 horas posteriores a la instalación.

Se solicita hacer uso responsable y solidario del agua potable

El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.

caudalímetros instalados en Godoy Cruz. Modelo de caudalímetro. Foto: AYSAM

Mantener una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.

Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.

Regularla intensidad del caudal de agua en las canillas.

Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 h, los 365 días del año.

Sobre los caudalímetros

CCon una importante inversión de más de U$S5,1 millones, estos nuevos caudalímetros se suman a los 10 que ya fueron instalados: 2 en el establecimiento potabilizador Benegas, 3 en el de Alto Godoy, 1 en la Plaza Cioppo de Luján, y 3 en Godoy Cruz y 1 potabilizador en Potrerillos.