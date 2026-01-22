Un hombre corría por un descampado y descubrió un cuerpo descuartizado

A partir de la denuncia, las autoridades preservaron la escena para recolectar toda la evidencia posible mientras seguían con las tareas de rastrillaje en los alrededores.

El trabajo de los investigadores dio resultado ya en las primeras horas de la tarde. Fue entonces cuando encontraron dos pies y una cabeza, también en avanzado estado de descomposición.

Hasta el momento, los restos no permitieron determinar si pertenecen a un hombre o a una mujer, pero los peritos presumen que se trata de una persona adulta.

El resultado de las pericias forenses será clave para establecer la data de la muerte y confirmar la identidad de la víctima.

En medio de la incertidumbre, se acercaron también al lugar familiares de Mario García, el vecino de Caleta Olivia que está desaparecido desde el 8 de diciembre.

En principio, la policía no confirmó si los restos hallados tienen relación con la desaparición de García. La investigación sigue abierta.

