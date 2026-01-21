Crimen familiar: asesinó a sus cuatro hijos y escondió los cuerpos en el baúl del auto

Carolina N criminal hijos Wellington Delano Dickens III, el hombre de 39 años detenido por asesinar a cuatro hijos y ocultarlos en un baúl de su auto. Foto gentileza telemundo.com

Según informó el portal Law & Crime, el pasado lunes 27 de octubre, cerca de las 22, el asesino que se identificó como Wellington Delano Dickens III, de 39 años, se comunicó con el teléfono de emergencias 911 y admitió haber matado a golpes a sus hijos. Según documentos hallados en la casa, el hombre también permaneció durante horas junto el cadáver de su esposa, Stephanie, que falleció el 21 de abril de 2024, aunque no se conocieron las causas de esa muerte.

“El señor Dickens declaró a los agentes que su hijo de 3 años se encontraba vivo dentro de la casa y que cuatro de sus otros hijos estaban muertos dentro del baúl de un auto en el garaje de la residencia”, indicaba la Oficina del Sheriff del Condado de Johnston a través de un comunicado de prensa.

Los agentes que se hicieron presentes en la vivienda comprobaron que en el interior del auto había varios cuerpos sin vida y que allí también se encontraba un niño de tres años ileso. Los investigadores confirmaron que los restos humanos habían permanecido en el baúl del automóvil durante un período prolongado.

Dickens aseguró que las muertes de su hija de 5 años y de su hermana de 9 se produjeron a raíz de castigos que él mismo calificó como excesivos. Según su versión sobre lo sucedido, en junio había castigado a la niña de 5 y la envió a que se encerrara en su habitación, pero al regresar para ver cómo se encontraba advirtió que había muerto.

De acuerdo a su declaración, cuando la niña de 9 años se enteró de lo ocurrido con su hermana, lo enfrentó y él la golpeó y le cubrió la boca con cinta adhesiva. Poco después advirtió que la niña también había muerto. Sobre la suerte que corrienton los otros dos hijos, de 10 y 18 años, Dickens indicó que dejaron de alimentarse y que fallecieron por desnutrición en septiembre.

El supuesto asesino también mencionó la muerte de un quinto hijo, un bebé recién nacido que, según su versión, se enfermó al mes de vida y no logró sobrevivir. No se tiene información sobre si su esposa tuvo conocimiento o participó en el accionar del asesino.

Carolina N criminal casa Múltiple homicida: un hombre asesinó a cuatro de sus hijos y los ocultó en el baúl del auto estacionado en el garaje de la casa Foto gentileza univision.com

Además, Dickens reveló que el fallecimiento del pequeño ocurrió en mayo de 2023 y que en aquel momento llevó el cuerpo a un bosque, donde lo enterró en una fosa de más de un metro de profundidad. Sin embargo, los agentes no lograron hallar los restos del niño.

La Justicia de Carolina del Norte dispuso que el asesino fuera detenido y alojado en la Prisión Central de Raleigh, sin derecho a fianza. La fiscalía, en su acusación, presentó un escrito indicando que solicitará la pena de muerte para el acusado por la muerte de sus hijos.

Respecto del único sobreviviente del caso, el niño de 3 años hallado ileso en la vivienda, se informó que quedó bajo la custodia del Departamento de Servicios Sociales del estado, mientras los investigadores continúan reuniendo elementos para la causa.