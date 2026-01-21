En un hecho que ha provocado una profunda conmoción, un hombre quedó acusado de asesinar a sus cuatro hijos y ocultar los cuerpos en el baúl de su auto estacionado en el garaje. El propio asesino llamó al teléfono de emergencias 911 y confesó ser el autor del múltiple crimen, asumiendo toda la responsabilidad por lo ocurrido y aseguró que tenía mucho que explicar sobre lo sucedido.
Crimen familiar: asesinó a sus cuatro hijos y escondió los cuerpos en el baúl del auto
En un caso estremecedor, un hombre asesinó a cuatro de sus hijos y los ocultó en el baúl del auto estacionado en el garaje de la casa, mientras mantenía encuentros con distintas mujeres
El hecho tuvo lugar en octubre del año pasado en un barrio de Carolina del Norte, Estados Unidos, que tomó estado público en las últimas horas al revelarse un dato estremecedor: el hombre, mientras los cuerpos de los niños permanecían en estado de descomposición dentro del auto, estacionado en el garaje de su vivienda, mantuvo varias citas organizadas a través de una aplicación de búsqueda de parejas.
Los investigadores lograron reconstruir el macabro accionar del asesino a partir de las pericias que realizaron en una computadora y dos teléfonos celulares del acusado. El análisis permitió determinar que los encuentros con mujeres coordinados a través de la aplicación de citas Grindr coincidían con las fechas en que los niños fueron asesinados.
Según informó el portal Law & Crime, el pasado lunes 27 de octubre, cerca de las 22, el asesino que se identificó como Wellington Delano Dickens III, de 39 años, se comunicó con el teléfono de emergencias 911 y admitió haber matado a golpes a sus hijos. Según documentos hallados en la casa, el hombre también permaneció durante horas junto el cadáver de su esposa, Stephanie, que falleció el 21 de abril de 2024, aunque no se conocieron las causas de esa muerte.
“El señor Dickens declaró a los agentes que su hijo de 3 años se encontraba vivo dentro de la casa y que cuatro de sus otros hijos estaban muertos dentro del baúl de un auto en el garaje de la residencia”, indicaba la Oficina del Sheriff del Condado de Johnston a través de un comunicado de prensa.
Los agentes que se hicieron presentes en la vivienda comprobaron que en el interior del auto había varios cuerpos sin vida y que allí también se encontraba un niño de tres años ileso. Los investigadores confirmaron que los restos humanos habían permanecido en el baúl del automóvil durante un período prolongado.
Dickens aseguró que las muertes de su hija de 5 años y de su hermana de 9 se produjeron a raíz de castigos que él mismo calificó como excesivos. Según su versión sobre lo sucedido, en junio había castigado a la niña de 5 y la envió a que se encerrara en su habitación, pero al regresar para ver cómo se encontraba advirtió que había muerto.
De acuerdo a su declaración, cuando la niña de 9 años se enteró de lo ocurrido con su hermana, lo enfrentó y él la golpeó y le cubrió la boca con cinta adhesiva. Poco después advirtió que la niña también había muerto. Sobre la suerte que corrienton los otros dos hijos, de 10 y 18 años, Dickens indicó que dejaron de alimentarse y que fallecieron por desnutrición en septiembre.
El supuesto asesino también mencionó la muerte de un quinto hijo, un bebé recién nacido que, según su versión, se enfermó al mes de vida y no logró sobrevivir. No se tiene información sobre si su esposa tuvo conocimiento o participó en el accionar del asesino.
Además, Dickens reveló que el fallecimiento del pequeño ocurrió en mayo de 2023 y que en aquel momento llevó el cuerpo a un bosque, donde lo enterró en una fosa de más de un metro de profundidad. Sin embargo, los agentes no lograron hallar los restos del niño.
La Justicia de Carolina del Norte dispuso que el asesino fuera detenido y alojado en la Prisión Central de Raleigh, sin derecho a fianza. La fiscalía, en su acusación, presentó un escrito indicando que solicitará la pena de muerte para el acusado por la muerte de sus hijos.
Respecto del único sobreviviente del caso, el niño de 3 años hallado ileso en la vivienda, se informó que quedó bajo la custodia del Departamento de Servicios Sociales del estado, mientras los investigadores continúan reuniendo elementos para la causa.