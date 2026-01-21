Un joven de 20 años fue golpeado salvajemente y lo dejaron en terapia intensiva

Los Bomberos Voluntarios fueron los primeros en llegar a la escena y trasladaron a Marcos de urgencia al Centro de Atención Médica local. Después, debido a la complejidad de las heridas, fue derivado en código rojo al Cullen, donde quedó internado en estado crítico.

Según la información preliminar, Marcos salió con un grupo de amigos, pero su familia no logró identificar a todos los que lo acompañaron esa noche. Solo pudieron ubicar a “un amigo que estaba con él horas antes”, pero el resto permanece en silencio.

La hipótesis principal apunta a que el joven fue víctima de una golpiza, aunque no hay datos concretos ni se identificó a los agresores.

Tampoco está claro qué hacía Marcos en el lugar donde lo encontraron ni qué tipo de actividad se desarrollaba allí. “No sabemos qué pasó ni qué hacía ahí”, reconoció Omar.

La Comisaría de San Jerónimo Norte inició las actuaciones de oficio y revisa las cámaras de seguridad de la zona para tratar de reconstruir el hecho.

Joven de 20 años golpeado: pronóstico reservado

La subdirectora del Hospital Cullen, Amanda Zárate, informó que la víctima “ingresó con un traumatismo craneoencefálico grave y un hematoma extradural bilateral”.

Durante la noche del domingo fue sometido a una traqueotomía descompresiva y actualmente permanece con una vía descompresiva, bajo asistencia respiratoria mecánica y con pronóstico reservado.

Según indicaron fuentes cercanas al caso, los médicos que atendieron a la víctima también detectaron “quemaduras de cigarrillos, dedos de manos y pies golpeados y agresiones en la cabeza”.

El pedido desesperado de la familia

El padre del joven, Omar Imhoff, contó que la última vez que habló con su hijo fue el sábado por la tarde. Horas después, Marcos apareció gravemente herido y nadie pudo explicar qué pasó en ese lapso.

La familia entregó el teléfono de Marcos y material de cámaras de seguridad a la Policía de Investigaciones (PDI), con la esperanza de que el análisis de los últimos contactos ayude a reconstruir los hechos.

Sin embargo, la falta de testigos es lo que más desespera a los Imhoff. “Había mucha gente y nadie quiere hablar”, remarcó el padre. Y rogó: “Pedimos a todos los que sepan algo que hablen”.

Fuente: tn.com.ar