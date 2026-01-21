Grave denuncia por venta de chorizos y morcillas hechos con carne de gato

Sumado a esa experiencia, otro vecino aseguró haber encontrado fragmentos de un animal al consumir un chorizo comprado en la misma carnicería. Ante la gravedad del hecho, dos veterinarios intervinieron y confirmaron que los restos correspondían a gatos.

Denuncia por la carne de gato en chorizos y morcillas

La primera denuncia se efectuó el pasado 28 de diciembre. Cn esos elementos, el fiscal Federico Jovanovics solicitó un allanamiento en la carnicería ubicada en la calle Rodrigo Pereyra al 1800, donde desde hace seis años funciona una venta de embutidos a nombre de la mujer imputada.

A su vez, habitantes de la zona señalaron la desaparición de varias mascotas en el barrio, sobre todo gatos.

El operativo se concretó el viernes 9 de enero de 2026 con la participación del área de Bromatología de la Municipalidad de Salta.

En el lugar se secuestraron embutidos, cortes de carne y otros productos alimenticios que, según el acta, presentaban “dudosa procedencia y mal estado de conservación”, sin refrigeración adecuada y en condiciones insalubres para su comercialización y consumo.

Durante la inspección se tomaron muestras de queso de cerdo, chorizo, butifarra y morcilla para su análisis bromatológico. Además, se constató que la propietaria no contaba con habilitación ni permisos para la manipulación de alimentos, por lo que se labró un acta por incumplimientos y se ordenó el decomiso de todos los productos conforme a la normativa del Código Alimentario Argentino.

La causa con denuncia incluida, fue caratulada provisoriamente como “suministro, distribución y almacenamiento de sustancias alimenticias peligrosas para la salud”. La mujer quedó formalmente vinculada al expediente mientras continúan los peritajes y las investigaciones para determinar el origen de los productos secuestrados.