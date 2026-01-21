Bajaron el cuerpo del andinista francés que murió en el Aconcagua en un operativo inédito con helicóptero

Tal como estaba previsto, los rescatistas llegaron hasta el cuerpo cuando comenzaba el amanecer, hicieron todos los peritajes correspondientes solicitados por la Justicia, empaquetaron al andinista para protegerlo y subirlo a una camilla, en la que lo bajaron hasta la zona del Gran Acarreo, a 6.500 metros de altura.

Operativo inédito para recuperar el cuerpo de un andinista en el Aconcagua

Además de la Patrulla de Rescate, este procedimiento tuvo la participación fundamental del piloto Horacio Pedro Freschi, más conocido como el Duro, quien comandó el helicóptero de la empresa Helicopters para hacer la extracción del cuerpo del andinista francés.

Nunca antes se había hecho en el Aconcagua un operativo como este a los 6.500 metros de altura, lo que fue un inmenso desafío para los rescatistas y también para el piloto, quien tiene una enorme experiencia en el Coloso de América y también en el Everest.

Patrulla de Rescate Aconcagua andinista francés 2026 2 El cuerpo del andinista francés fue bajado hasta el Gran Acarreo, a 6.500 metros de altura, donde el piloto de Helicopters Duro Freschi hizo una maniobra inédita con eslinga. Foto: Gentileza

Cuando la Patrulla de Rescate llegó con el cuerpo al Gran Acarreo, prepararon todo y le avisaron al experimentado piloto que hiciera el ingreso hasta el lugar. Una vez allí, los rescatistas tomaron la eslinga que colgaba del helicóptero y engancharon la camilla donde estaba el andinista francés.

Con un cuidado único, el Duro Freschi hizo por primera vez esta operación en el Aconcagua. Detalló a Diario UNO que el GPS marcó que el helicóptero alcanzó una altitud de 6.505,2 metros de altura, pero la altitud de densidad por la temperatura que había en ese momento, marcó que estaba por encima de la cumbre.

Este es el video del operativo que hizo la Patrulla de Rescate junto con el piloto Duro Freschi:

Embed - El cuerpo andinista francés que murió en el Aconcagua fue bajado con una maniobra inédita

Con esa maniobra de eslinga, el andinista francés fue bajado a Horcones, donde luego se siguió todo el procedimiento correspondiente para que sea trasladado al Cuerpo Médico Forense.

Mientras tanto, la Policía Turística es la encargada de contactarse con los familiares de la víctima para acordar la repatriación del cuerpo.

La primera vez que se utilizó la eslinga para un rescate de un andinista perdido fue en enero, pero a 4.124 metros de altura.

La segunda muerte en el Aconcagua

Ferey Guillaume, de 33 años, se convirtió en la segunda víctima fatal de esta temporada en el cerro Aconcagua. Ocurrió cuando estaba a 6.700 metros de altura. Iba hacia la cumbre, a 6.962 metros de altura, junto con una expedición y guías. El primero fue el ruso Konstantin Bitiukov, de 55 años. Ocurrió el 4 de enero cuando se descompensó en el cerro El Hombro, a 6000 metros de altura.

A pesar de que eran muy pocos metros los que le faltaba para coronar la cima, esa distancia a esa altura es uno de los tramos más difíciles para el cuerpo y para la mente de un andinista.

El cansancio se siente mucho debido a la falta de oxígeno y el cuerpo está exigido al máximo. Muchos andinistas tienen diferentes métodos para enfrentar mentalmente ese desafío, como contar cierta cantidad de pasos y detenerse a descansar, recuperar y seguir de la misma manera.

Aconcagua Sergio Dalmaso mecanico 2.jpg El cansancio que sufren los andinistas al subir al Aconcagua puede ser extremo y fatal, por lo que es necesario descansar y controlar los signos vitales para continuar el ascenso. Imagen ilustrativa.

Esa distancia de poco más de 300 metros se puede demorar hasta 4 horas o más en recorrer para llegar al objetivo de la cumbre. Muchos son los andinistas que se exigen tanto para llegar, que luego se quedan sin fuerzas para descender, y es otro problema para las expediciones.

Este francés iba en ascenso, todo parecía que estaba bien, pero su cuerpo dijo "basta" y se desvaneció repentinamente. Su guía avisó al servicio médico de Aconcagua y siguió al pie de la letra las indicaciones.

Le colocó medicación inyectable y comenzó con la reanimación cardio pulmonar durante media hora. Esto generó también un desgaste físico muy importante para el experimentado guía, ya que esas condiciones de altura afectan a todos.

Personal de la Patrulla de Rescate que estaba en la cumbre del Aconcagua bajó hasta La Cueva para dar asistencia, pero una vez que hicieron todo y el andinista no respondió, declararon su muerte.