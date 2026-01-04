Pese a ser asistido y recibir atención médica, un montañista de origen ruso encontró la muerte cuando estaba a metros de la cumbre del cerro Aconcagua este domingo 4 de enero.
Un montañista ruso murió a pocos metros de la cumbre del Aconcagua
Tenía 55 años y se desvaneció cerca de la cima. Recibió asistencia, pero no se pudo evitar la muerte. Cómo fue el operativo de rescate en el Aconcagua
Ni bien recibida la novedad, personal de la Patrulla de Rescate de Policía de Mendoza, apostada en el Parque Provincial Aconcagua, activó un operativo junto a Guardaparques y se trasladaron en helicóptero al lugar donde se halló al sujeto.
Identificado como Konstantin Bitiukov, de 55 años, el hombre nacido en Rusia se encontraba en el paraje conocido como El Hombro, a unos 6.000 mts, muy cerca de la cumbre del Aconcagua. Allí se desvaneció a raíz de un paro cardiorespiratorio, ante lo cual el guía de la expedición pidió asistencia de inmediato.
Y aunque se le practicó RCP (Resucitación Cardio-Pulmonar) durante 20 minutos y se le suministró oxígeno y adrenalina para reanimarlo, ya era tarde. Es una de las primeras víctimas de la temporada de ascensos que comenzó el 1 de noviembre.
Otra muerte en el Aconcagua
Al constatarse la muerte del infortunado andinista personal interviniente dio intervención a la Comisaría 23 de Uspallata. La causa está a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal Nº 11.
Mientras tanto, su cuerpo se halla a unos metros del sendero, en cercanías de la cumbre del cerro más alto de América, a la que arribaron 40 personas. Tras las pericias, se espera a que mejoren las condiciones meteorológicas para trasladarlo al campamento base.
La muerte de Bitiukov vuelve a engrosar la lista de víctimas que intentaron el ascenso al Aconcagua. Y precede a una expedición histórica que 9 argentinos y 5 británicos ex combatientes de Malvinas intentarán este lunes 5 de enero.