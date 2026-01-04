Un montañista ruso murió a pocos metros de la cumbre del Aconcagua

Y aunque se le practicó RCP (Resucitación Cardio-Pulmonar) durante 20 minutos y se le suministró oxígeno y adrenalina para reanimarlo, ya era tarde. Es una de las primeras víctimas de la temporada de ascensos que comenzó el 1 de noviembre.

cartel cerro aconcagua Junto al fallecido Bitiukov, 40 personas eran parte de la expedición que pudo hacer cumbre en el Aconcagua este fin de semana.

Otra muerte en el Aconcagua

Al constatarse la muerte del infortunado andinista personal interviniente dio intervención a la Comisaría 23 de Uspallata. La causa está a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal Nº 11.

Mientras tanto, su cuerpo se halla a unos metros del sendero, en cercanías de la cumbre del cerro más alto de América, a la que arribaron 40 personas. Tras las pericias, se espera a que mejoren las condiciones meteorológicas para trasladarlo al campamento base.

La muerte de Bitiukov vuelve a engrosar la lista de víctimas que intentaron el ascenso al Aconcagua. Y precede a una expedición histórica que 9 argentinos y 5 británicos ex combatientes de Malvinas intentarán este lunes 5 de enero.