Arranca la temporada del Parque Aconcagua con nuevas tarifas y más controles ambientales

Recordaron que las actividades de trekking largo y ascenso al Aconcagua exigen seguro para el servicio de evacuación aérea desde 5.600 metros de altura y asistencia médica hasta Horcones.

Permisos y límites en el Parque Aconcagua

Las autoridades de Ambiente detallaron que en esta temporada habrá límites en los campamentos para reducir la huella en alta montaña y también para avanzar con el proceso de relocalización de los campamentos Plaza de Mulas y Plaza Argentina, ubicados por encima de los 4.300 metros de altura, para cumplir con la Ley de Glaciares.

Para esto, cada empresa que se instale esta temporada en Aconcagua tendrá lugares delimitados y autorizados por Guardaparques. Además, queda prohibida la instalación de baños húmedos, cámaras sépticas y biodigestores, salvo autorización expresa.

foto-aconcagua-femenino-750x440.jpg Miles de turistas esperan todo el año para ingresar al Aconcagua y coronar su cumbre. Imagen ilustrativa.

En este sentido, la materia fecal deberá almacenarse en tambores de 200 litros aprobados e identificados, que no estén perforados y no pueden superar 50 por predio. Antes del 28 de febrero deberá realizarse la evacuación obligatoria de residuos.

En caso de que estas normas no sean cumplidas, se evacuará al prestador de servicio y en caso de detectar reiterancias se podrá suspender y hasta inhabilitar a la empresa.

También advirtieron que las actividades de alto riesgo como parapente, saltos, esquí en el Glaciar de los Polacos y la Pared Sur necesitan de prestadores habilitados, seguro específico que cubra cualquier contratiempo, además de un trámite con 20 días hábiles. Quien no respete estas condiciones podrá ser multado por 10.000 dólares.

mulas maltrato en el parque aconcagua.jpg Este año podrán el foco en la salud de las mulas que se utilizan en Aconcagua para llevar carga a visitantes y a empresas. Imagen ilustrativa.

Por otro lado, el programa de Bienestar Animal continúa vigente para el manejo responsable y cuidado de las mulas que son utilizadas para transportar carga de visitantes y de empresas. Será mediante el “Ticket Mula” que tendrá un costo de 6 dólares por animal, con controles veterinarios permanentes.

Tarifas y actividades en el Parque Aconcagua

Los visitantes tienen una gran cantidad de opciones para hacer en el Coloso de América dependiendo la experiencia que buscan, la dificultad, y si buscan hacer cumbre o solo recorrer la base del cerro.

Todas estas actividades tienen diferentes tarifas que deben ser tramitados a través de la web de la Dirección de Áreas Protegidas y su pago es a través de billeteras virtuales o transferencias.

Aconcagua.jpg Será necesario que los andinistas ingresen con seguro para que cubra los costos de rescate o evacuación del Aconcagua. Imagen ilustrativa.

Los visitantes que quieran recorrer la Quebrada de los Horcones tendrán un arancel de $10.000 lo que incluye solo el día, sin acampe en el lugar.

Este importe da el derecho de recorrer el circuito turístico interpretativo Quebrada de los Horcones y a visitar la infraestructura que se establezca para uso público dentro del mismo circuito, pudiendo llegar solo hasta el Puente Colgante, también conocido como puente de Brad Pitt o Quebrada del Durazno, ubicado sobre el río Horcones.

Para esta actividad ingresan sin cargo los menores de 12 años, escuelas de todo el país, personas con discapacidad y un acompañante, excombatientes de Malvinas, jubilados y empleados directos de la Dirección de Áreas Protegidas.

Desde el 15 de noviembre hasta el 10 de abril de 2026 se puede realizar trekking por el día hasta el campamento Confluencia, dependiendo las condiciones del tiempo, el personal de Guardaparques disponible y otros factores.

Confluencia-andinista-perdida.jpg Una de las actividades que pueden realizar quienes no son expertos en la montaña es el trekking por el día hasta el primer campamento de Aconcagua. Imagen ilustrativa.

Esta actividad no permite pernoctar ni continuar camino hasta Plaza Francia.

En el caso de ingresar por la Quebrada de Matienzo, se puede llegar hasta el Campamento La Cascada, Cerro Mirador del Tolosa y Laguna del Potrero Escondido

Los aranceles por persona para trekking por el día son:

Mendocinos: $15.000.

Argentinos / Residentes: $25.000.

Latinoamericanos: $45.000.

Extranjeros (no latinoamericanos): $55.000.

Las actividades con pernocte con contratación de empresa prestadora de servicios y seguro, pueden ser ascenso con asistencia por la ruta de la Quebrada de Horcones:

Mendocinos: $100.000.

Argentinos / Residentes: $190.000.

Latinoamericanos: U$S 910.

Extranjeros: U$S 1.170.

Sino, con ascenso con asistencia por la ruta Quebrada de Vacas / Circuito 360°:

Mendocinos: $120.000.

Argentinos / Residentes: $230.000.

Latinoamericanos: U$S 1.130.

Extranjeros: U$S 1.450.

El trekking largo con asistencia por la ruta Quebrada de Horcones:

Mendocinos: $55.000.

Argentinos / Residentes: $110.000.

Latinoamericanos: U$S 320.

Extranjeros: U$S 380.

Mendoza Profunda. Cumbre del Aconcagua vista desde Horcones.jpg La temporada de Aconcagua inicia este 1 de noviembre para que las empresas se instalen, y luego queda habilitado para visitantes desde el 1 de diciembre. Imagen ilustrativa. Foto: Atilio Spinello

Trekking corto con asistencia por la ruta Quebrada de Horcones y Quebrada de Matienzo:

Mendocinos: $35.000.

Argentinos / Residentes: $60.000.

Latinoamericanos: U$S 160.

Extranjeros: U$S 190.

Actividades con pernocte sin asistencia de prestadores de servicios también pueden ser el ascenso sin asistencia por la ruta Quebrada de Horcones:

Mendocinos: $140.000.

Argentinos / Residentes: $270.000.

Latinoamericanos: U$S 1.270.

Extranjeros: U$S 1.640.

En el caso de que sea ascenso sin asistencia por la ruta Quebrada de Vacas / Circuito 360°:

Mendocinos: $170.000.

Argentinos / Residentes: $330.000.

Latinoamericanos: U$S 1.580.

Extranjeros: U$S 2.000.

El trekking largo sin asistencia por la ruta Quebrada de Horcones:

Mendocinos: $80.000.

Argentinos / Residentes: $160.000.

Latinoamericanos: U$S 450.

Extranjeros: U$S 540.

Y el trekking corto sin asistencia por la ruta Quebrada de Horcones y Quebrada de Matienzo: