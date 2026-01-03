Accidentes en el Aconcagua: Mendoza cobra los rescates en helicóptero a extranjeros y refuerza emergencias

El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, avanza en la recuperación de los costos de traslados sanitarios en helicóptero a extranjeros que sufren accidentes en alta montaña, especialmente quienes buscan hacer cumbre en el Aconcagua, mediante el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza, Reforsal.
Su titular, Daniela Correa, habló con Diario UNO y detalló que los fondos recuperados son reintegrados al Servicio Coordinado de Emergencias, fortaleciendo la capacidad operativa del sistema público de salud. Hace más de un año que está en funcionamiento este organismo de control para gestionar el cobro de las prestaciones médicas a extranjeros no residentes en Mendoza.
Uno de los casos recientes fue el rescate de un suizo, quien sufrió un accidente en el Aconcagua. El operativo aéreo implicó un importante despliegue técnico, personal especializado y recursos logísticos de alto costo. El traslado en helicóptero fue cobrado íntegramente al seguro internacional del paciente, por un monto de 4.500 dólares.
"Hasta la implementación de esta política, los rescates de extranjeros en zonas de alta montaña generaban un gasto significativo que era absorbido por el Estado provincial, ya que no existía un organismo específico que permitiera recuperar esos fondos. La urgencia de los operativos hacía que los costos recayeran directamente en los hospitales", señaló Correa.
Mendoza recuperó costos médicos por la atención a 450 extranjeros
Desde la puesta en marcha de la normativa, se atendieron aproximadamente 450 pacientes extranjeros, lo que permitió una recaudación cercana a los $60 millones. La mayor cantidad de atenciones corresponde a ciudadanos bolivianos y chilenos, y en menor medida a brasileros, peruanos, paraguayos y personas de otros países.
El hospital de Uspallata es el encargado de asistir a los andinistas extranjeros que buscan hacer cumbre en el Aconcagua. Además del caso del suizo, recientemente se registró el traslado de un paciente búlgaro desde el hospital de alta montaña al Hospital Central, cuyo costo también fue reclamado al seguro internacional y se espera la transferencia en los próximos días, según la responsables del Refosal.