Accidentes en el Aconcagua: Mendoza cobra los rescates en helicóptero a extranjeros y refuerza emergencias

Rescate en el Aconcagua a extranjeros y cobro por el Reforsal Foto: Gobierno de Mendoza

"Hasta la implementación de esta política, los rescates de extranjeros en zonas de alta montaña generaban un gasto significativo que era absorbido por el Estado provincial, ya que no existía un organismo específico que permitiera recuperar esos fondos. La urgencia de los operativos hacía que los costos recayeran directamente en los hospitales", señaló Correa.

Mendoza recuperó costos médicos por la atención a 450 extranjeros

Desde la puesta en marcha de la normativa, se atendieron aproximadamente 450 pacientes extranjeros, lo que permitió una recaudación cercana a los $60 millones. La mayor cantidad de atenciones corresponde a ciudadanos bolivianos y chilenos, y en menor medida a brasileros, peruanos, paraguayos y personas de otros países.

El hospital de Uspallata es el encargado de asistir a los andinistas extranjeros que buscan hacer cumbre en el Aconcagua. Además del caso del suizo, recientemente se registró el traslado de un paciente búlgaro desde el hospital de alta montaña al Hospital Central, cuyo costo también fue reclamado al seguro internacional y se espera la transferencia en los próximos días, según la responsables del Refosal.