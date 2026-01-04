Vuelven las tormentas a Mendoza: desde qué día se esperan lluvias según el pronóstico

MeteoRed anticipa una semana variable para Mendoza entre el 4 y 10 de enero de 2026, con condiciones inestables que incluirán tormentas significativas a mitad de semana. Las temperaturas máximas oscilarán entre 26°C y 36°C, mientras que las precipitaciones serán protagonistas durante tres jornadas consecutivas, afectando las actividades al aire libre en toda la provincia.
Inicio de semana con calor y parcialmente nublado
La semana comenzará hoy domingo 4 de enero con una jornada mayormente soleada y temperaturas que alcanzarán los 34°C, aunque la sensación térmica podría ser superior. Los vientos del norte soplarán con intensidades entre 15 y 37 km/h, aportando algo de alivio durante las horas de mayor calor. La mínima descenderá hasta los 20°C durante la madrugada.
Mañana lunes 5 de enero se presentará completamente despejado con cielo soleado y temperaturas máximas de 36°C, siendo la jornada más calurosa de la semana según el pronóstico de MeteoRed. Los vientos serán moderados, variando entre 13 y 34 km/h. Esta será una excelente oportunidad para quienes planeen actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones.
Tormentas a partir del martes: tres días consecutivos de lluvia
El panorama cambiará significativamente a partir del martes 6 de enero, festividad de Reyes, cuando ingrese un frente de inestabilidad que traerá las primeras tormentas a Mendoza. La probabilidad de precipitaciones será del 60%, con acumulados esperados de 2.4 mm. Las temperaturas descenderán levemente, con máximas de 30°C y mínimas de 22°C. Los vientos oscilarán entre 17 y 46 km/h, siendo las ráfagas más intensas de la semana.
El miércoles 7 de enero continuará la tendencia nublada y con nubosidad parcial, aunque sin precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán en 35°C de máxima y 18°C de mínima, con vientos entre 17 y 43 km/h.
La situación se complicará el jueves 8 de enero, cuando se espera la jornada más lluviosa de la semana con un 90% de probabilidad de tormentas. MeteoRed pronostica acumulados de 8.1 mm, lo que podría generar anegamientos en zonas urbanas y complicaciones en rutas de montaña. Las temperaturas oscilarán entre 27°C y 17°C, con vientos fuertes que alcanzarán los 54 km/h en ráfagas.
El viernes 9 de enero cerrará el ciclo de precipitaciones con 60% de probabilidad de tormentas y 0.9 mm esperados. Las temperaturas seguirán frescas, con máximas de 26°C y mínimas de 16°C.
El sábado 10 de enero marcará el regreso gradual de la estabilidad, aunque permanecerán las nubes y una probabilidad del 30% de lloviznas aisladas. Los acumulados esperados serán de 0.4 mm, con temperaturas entre 31°C y 16°C.