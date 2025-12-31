Microburst: qué es el extraño fenómeno que causa grandes daños en la superficie

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NOA) todo comienza con el desarrollo de tormentas eléctricas y las gotas de agua/granizo suspendidas en la corriente ascendente. A veces, una corriente ascendente es tan fuerte que suspende grandes cantidades de estas gotas y granizo en las partes superiores de la tormenta.

Qué puede causar este fenómeno

Este peligroso fenómeno puede causar grandes daños al llegar las velocidades del viento en microrráfagas pueden alcanzar hasta 160 km/h, o incluso más.

El pronóstico de microrráfagas se realiza generalmente a corto plazo, generalmente entre 6 y 12 horas antes del desarrollo previsto de la convección. Existen varios parámetros atmosféricos que los meteorólogos utilizan para determinar el potencial de microrráfagas en un día determinado, principalmente durante los meses de verano.

microdust Esto puede ocurrir si llega este fenómeno a la tierra.

De hecho, las microrráfagas pueden causar tantos daños que los residentes a menudo creen haber sido azotados por un tornado. Sin embargo, la forma más segura de saber si se trata de un tornado o una microrráfaga es estudiando el patrón de los daños.

Cuando un tornado impacta, deja tras de sí un patrón más circular o serpenteante de destrucción y escombros, mientras que los vientos de las microrráfagas causan daños en línea recta que se irradian desde un punto central de impacto.