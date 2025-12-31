Microburst: qué es el extraño fenómeno que causa grandes daños en la superficie

Este fenómeno llamado Microburst o Microráfagas ocurrió en esta parte del país y causó un gran susto en la población de Australia debido a su gran dimensión y los daños que causó. A continuación te contaremos todos los detalles sobre este fenómeno y las medidas que debes tomar para cuidarte de él.
Un peligroso fenómeno
Este fenómeno llamado Microburst es una columna localizada de aire descendente dentro de una tormenta eléctrica, cuyo diámetro suele ser inferior o igual a 4 kilómetros. Las microrráfagas pueden causar daños importantes en la superficie y, en algunos casos, poner en peligro la vida. Esto ocurrió recientemente en Perth Australia.
Existen dos tipos principales de microrráfagas, húmedas y secas. Las microrráfagas húmedas se acompañan de precipitaciones significativas y son comunes en el sureste durante los meses de verano.
Según el Servicio Nacional de Meteorología (NOA) todo comienza con el desarrollo de tormentas eléctricas y las gotas de agua/granizo suspendidas en la corriente ascendente. A veces, una corriente ascendente es tan fuerte que suspende grandes cantidades de estas gotas y granizo en las partes superiores de la tormenta.
Qué puede causar este fenómeno
Este peligroso fenómeno puede causar grandes daños al llegar las velocidades del viento en microrráfagas pueden alcanzar hasta 160 km/h, o incluso más.
El pronóstico de microrráfagas se realiza generalmente a corto plazo, generalmente entre 6 y 12 horas antes del desarrollo previsto de la convección. Existen varios parámetros atmosféricos que los meteorólogos utilizan para determinar el potencial de microrráfagas en un día determinado, principalmente durante los meses de verano.
De hecho, las microrráfagas pueden causar tantos daños que los residentes a menudo creen haber sido azotados por un tornado. Sin embargo, la forma más segura de saber si se trata de un tornado o una microrráfaga es estudiando el patrón de los daños.
Cuando un tornado impacta, deja tras de sí un patrón más circular o serpenteante de destrucción y escombros, mientras que los vientos de las microrráfagas causan daños en línea recta que se irradian desde un punto central de impacto.