“Estoy contento porque el Banco Nación me regaló plata”. Mensajes como ese se multiplicaron entre clientes del banco estatal, generando sorpresa y a la vez dudas por si se trató de un error.
¿Error o regalo del Banco Nación? Una acreditación extraordinaria de rendimientos generó sorpresa en clientes
En las cuentas de clientes del Banco Nación aparecieron "mágicamente" montos extraordinarios por cobro de rendimientos. Algunos recibieron $700.000 o U$S100
Capturas de pantalla de las cajas de ahorro de clientes del Banco Nación dan cuenta de depósitos de $100.000, $300.000 y hasta $700.000 bajo la referencia “rendimiento en pesos”, un monto extremadamente alto en comparación con lo que habitualmente rinden las cuentas sueldo, que suele ser de no más de $1.000.
Algunos, en tanto, recibieron no solo pesos sino también créditos en dólares.
Más allá de la sorpresa, entre clientes se presentó una duda clave: ¿lo gasto o no lo gasto? ¿Y si se trata de un error y después me lo descuentan?
Consultado por Diario UNO, el secretario general de la Asociación Bancaria Mendoza, Sergio Giménez, aconsejó a los clientes del Banco Nación que mantengan disponible en sus cuentas ese monto recibido en función de supuestos rendimientos.
Sin comunicación oficial del Banco Nación sobre el posible error
Si bien no hubo un comunicado oficial del Banco Nación hasta el momento, Giménez confirmó que se trató de un “error en las cuentas remuneradas”.
Según describió, “aparecen sumas abultadas por un error técnico y es probable que reversen esos montos en las próximas horas”.
Por lo tanto, aconsejó que “los clientes no lo usen porque fue un error en el rendimiento del saldo que se acredita al día siguiente”.
Esperar el próximo día hábil del Banco Nación
Dado que este 31 de diciembre y el 1 de enero no hay actividad bancaria en Argentina, seguramente el Banco Nación corregirá el error el viernes 2 de enero.
“La recomendación es que no lo gasten porque si no después van a entrar en una controversia, el Banco Nación quizás fuerce el débito y la cuenta quede en negativo si el único saldo era ese crédito mal realizado”, advirtió Giménez respecto del error que sorprendió especialmente a estatales en la mañana del último día del 2025.