¿Error o regalo del Banco Nación? Una acreditación extraordinaria de rendimientos generó sorpresa en clientes

Más allá de la sorpresa, entre clientes se presentó una duda clave: ¿lo gasto o no lo gasto? ¿Y si se trata de un error y después me lo descuentan?

Banco Nación No hubo comunicación oficial del Banco Nación acerca del posible error de acreditación de montos extraordinarios por rendimiento a sus clientes.

Consultado por Diario UNO, el secretario general de la Asociación Bancaria Mendoza, Sergio Giménez, aconsejó a los clientes del Banco Nación que mantengan disponible en sus cuentas ese monto recibido en función de supuestos rendimientos.

Si bien no hubo un comunicado oficial del Banco Nación hasta el momento, Giménez confirmó que se trató de un “error en las cuentas remuneradas”.

Según describió, “aparecen sumas abultadas por un error técnico y es probable que reversen esos montos en las próximas horas”.

Por lo tanto, aconsejó que “los clientes no lo usen porque fue un error en el rendimiento del saldo que se acredita al día siguiente”.

Esperar el próximo día hábil del Banco Nación

Dado que este 31 de diciembre y el 1 de enero no hay actividad bancaria en Argentina, seguramente el Banco Nación corregirá el error el viernes 2 de enero.

error banco nacion Así les aparece el dinero depositado en cuenta a los clientes del Banco Nación.

“La recomendación es que no lo gasten porque si no después van a entrar en una controversia, el Banco Nación quizás fuerce el débito y la cuenta quede en negativo si el único saldo era ese crédito mal realizado”, advirtió Giménez respecto del error que sorprendió especialmente a estatales en la mañana del último día del 2025.