El último día del 2025 sorprendió a quienes tienen cuenta corriente o sueldo en el Banco Nación: un depósito de entre $250.000 y $700.000 consignado como "Rendimiento en pesos" apareció en los registros de cada cliente. Incluso hay quienes recibieron hasta 100 dólares en su cuenta.
Cuánto gano si dejo $699.000 en mi cuenta del Banco Nación
El Banco Nación paga un rendimiento para quienes dejen dinero en su cuenta de sueldos
A pesar de que no hay comunicación oficial del Banco Nación y de que especialistas aconsejan no gastar el dinero, ya que pronto sería descontado (aunque todavía no hay comunicación oficial de la entidad bancaria), muchos comenzaron a sacar cuentas de cuánto les dejaría o les habría dejado "poner a trabajar" unos pesitos. Es que el Banco Nación paga un interés del 20% anual a los clientes que dejen un saldo de dinero en sus cuentas de sueldo. Esto genera un saldo a favor diario, semanal, mensual y anual.
Incluso hay mucha gente consultando para ver si coincide la suma que les ha con sido acreditada con lo que el Nación paga desde agosto de 2025.
Cuánto gano si dejo $699.000 en mi cuenta del Banco Nación
En agosto Banco Nación comenzó a pagar intereses en las cuentas sueldo de sus clientes. Desde ese entonces son muchos los clientes que se preguntan ¿cuánto gano si dejo $699.000 en mi cuenta del Nación?.
La propuesta del Banco Nación se sumó a una práctica muy común entre los clientes: la transferencia de dinero de la cuenta corriente o sueldo a una billetera virtual que, desde hace mucho tiempo, pagan un retorno por tener saldo positivo en la cuenta.
El Banco Nación paga un retorno del 20% anual si se deja dinero en cuenta. Lo notorio es que en el rubro billeteras virtuales Banco Nación, que está asociado a MODO, tenía una estrategia muy atrasada para que los pequeños ahorristas dejaran el dinero en la cuenta y no se lo llevaran a otra billetera virtual en busca de una renta que, por modesta, nunca es despreciable.
Quienes dejan $700.000 en la cuenta sueldo del Banco Nación ganan:
- Por año: $139.800
- Por mes (promedio): $11.650
- Por semana: $2.688
- Por día $383
Hay que recordar que las fluctuaciones de la tasa de interés que paga Banco Nación para dinero en cuenta puede darse incluso de manera diaria, por lo que el monto final de retorno también puede fluctuar, principalmente cundo es más de 30 días. En otras palabras, se está tomando una tasa de interés simple y no de interés compuesto para la información de esta nota.