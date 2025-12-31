Cuánto gano si dejo $699.000 en mi cuenta del Banco Nación

En agosto Banco Nación comenzó a pagar intereses en las cuentas sueldo de sus clientes. Desde ese entonces son muchos los clientes que se preguntan ¿cuánto gano si dejo $699.000 en mi cuenta del Nación?.

La propuesta del Banco Nación se sumó a una práctica muy común entre los clientes: la transferencia de dinero de la cuenta corriente o sueldo a una billetera virtual que, desde hace mucho tiempo, pagan un retorno por tener saldo positivo en la cuenta.

El Banco Nación paga un retorno del 20% anual si se deja dinero en cuenta. Lo notorio es que en el rubro billeteras virtuales Banco Nación, que está asociado a MODO, tenía una estrategia muy atrasada para que los pequeños ahorristas dejaran el dinero en la cuenta y no se lo llevaran a otra billetera virtual en busca de una renta que, por modesta, nunca es despreciable.

Quienes dejan $700.000 en la cuenta sueldo del Banco Nación ganan:

Por año: $139.800

Por mes (promedio): $11.650

Por semana: $2.688

Por día $383

Hay que recordar que las fluctuaciones de la tasa de interés que paga Banco Nación para dinero en cuenta puede darse incluso de manera diaria, por lo que el monto final de retorno también puede fluctuar, principalmente cundo es más de 30 días. En otras palabras, se está tomando una tasa de interés simple y no de interés compuesto para la información de esta nota.