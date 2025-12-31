Desde hace años, España mantiene una presencia económica sólida en América Latina, no solo por lazos históricos y culturales, sino por el flujo constante de inversiones directas que impulsan sectores clave de las economías receptoras.
España tiene en la mira a un país de América Latina: es donde concentra la mayor parte de sus inversiones
España ha puesto su mirada en punto de América Latina, con flujos de capital que no solo son cuantitativamente significativos, sino también estructurales
Empresas españolas, desde bancos hasta firmas energéticas y de servicios, han visto en América Latina un terreno fértil para expandir sus operaciones, diversificar sus mercados y fortalecer posiciones estratégicas en un mundo globalizado.
Según Forbes, México se destaca como el principal destino de la inversión española en América Latina. En 2024, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de España hacia México creció un 69% respecto al año anterior, alcanzando más de 3000 millones de euros, la cifra más alta desde 2018.
Además, en el primer trimestre de 2025, México recibió alrededor de 3200 millones de dólares de inversión española, consolidando a España como el segundo mayor emisor de capital extranjero en el país, solo detrás de Estados Unidos.
Por qué España invierte en este país de América Latina
Esta corriente de inversión no es casualidad. México ha mostrado un clima de negocios atractivo para compañías españolas, donde sectores como servicios financieros, banca e infraestructura han sido especialmente dinámicos. Gran parte del capital español en 2024 se concentró en el sector financiero, con más del 70% del monto total dirigido a servicios financieros y bancarios.
Las implicancias de esta realidad son múltiples. En primer lugar, la profundización de la presencia empresarial española fortalece tanto la competitividad interna de México como la internacionalización de empresas que, desde hace décadas, han tenido sucursales y operaciones sustantivas en el país. Un ejemplo claro es BBVA, que anunció en 2025 un plan de inversión de más de 5000 millones de dólares en México hasta 2030, comprometiéndose a ampliar su infraestructura y servicios bancarios.
Además, estas inversiones generan empleo, innovación y transferencia tecnológica, al tiempo que mejoran la oferta de servicios financieros y la capacidad productiva en sectores clave. También reafirman la confianza mutua entre el capital español y el mercado de este país de América Latina, evidenciando que, pese a desafíos globales, la relación económica bilateral sigue siendo estratégica y creciente.