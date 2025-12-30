Inicio Economía Plazo fijo
Dile adiós al plazo fijo: el Banco Nación cambió las tasas de interés para depósitos a 30, 60 y 90 días

El Banco Nación modificó las tasas de interés de cada plazo fijo y sorprendió a sus clientes y ahorristas

El precio y la variación del dólar oficial, provocaron que el Banco Nación tome una decisión que sorprendió a sus clientes y ahorristas que suelen apostar por el plazo fijo y que no se habían llevado sus ahorros a la compra de la divisa de Estados Unidos.

En las últimas semanas, el Banco Nación tomó la decisión de bajar la tasa de interés de cada plazo fijo en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, en las últimas horas, el propio Banco Nación sorprendió a todos cuando decidió dar a conocer las nuevas tasas de plazo fijo y ya sean a 30, 60, 90 o más días, los porcentajes de tasas de interés subieron.

plazo fijo, banco nacion.jpeg

Plazo fijo: las nuevas tasas de interés del Banco Nación

Hasta hace unos días, el Banco Nación ofrecía las siguientes tasas de interés, según el período de días que se eligiera:

  • Plazo fijo a 30 días: 22,50% de tasa de interés anual
  • Plazo fijo a 60 días: 23,50% de tasa de interés anual
  • Plazo fijo a 90 días: 24,50% de tasa de interés anual
  • Plazo fijo a 120 días: 24,50% de tasa de interés anual
  • Plazo fijo a 180 días: 24,50% de tasa de interés anual
  • Plazo fijo a 365 días: 24,50% de tasa de interés anual

Sin embargo, estas tasas de interés coincidieron con el levantamiento del cepo a la compra de dólares. Es así, que el Banco Nación se aseguraba no perder depósitos a plazo fijo. Pero, ante la estabilidad del dólar, se decidió bajar nuevamente los porcentajes de rendimiento, que ahora son estos:

  • Plazo fijo a 30 días: 23,50% de tasa de interés anual
  • Plazo fijo a 60 días: 24% de tasa de interés anual
  • Plazo fijo a 90 días: 24,50% de tasa de interés anual
  • Plazo fijo a 120 días: 24,50% de tasa de interés anual
  • Plazo fijo a 180 días: 24,50% de tasa de interés anual
  • Plazo fijo a 365 días: 24,50% de tasa de interés anual
plazo fijo, banco nacion (2).jpeg

Plazo fijo: cuánto gano con $850.000 en el Banco Nación

En caso de contar con $850.000 para invertir en un plazo fijo y si se decide a hacerlo en el Banco Nación, debe tener en cuenta que por sucursal, las tasas de interés se reducen, por lo que siempre conviene hacer esta operación a través del home banking.

Si se depositaran $850.000, en 30 días habrá ganado un total de $16.417,81, según el simulador del Banco Nación para plazos fijos.

