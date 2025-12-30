Dile adiós al plazo fijo: el Banco Nación cambió las tasas de interés para depósitos a 30, 60 y 90 días

plazo fijo, banco nacion.jpeg

Plazo fijo: las nuevas tasas de interés del Banco Nación

Hasta hace unos días, el Banco Nación ofrecía las siguientes tasas de interés, según el período de días que se eligiera:

Plazo fijo a 30 días: 22,50% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 60 días: 23,50% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 90 días: 24,50% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 120 días: 24,50% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 180 días: 24,50% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 365 días: 24,50% de tasa de interés anual

Sin embargo, estas tasas de interés coincidieron con el levantamiento del cepo a la compra de dólares. Es así, que el Banco Nación se aseguraba no perder depósitos a plazo fijo. Pero, ante la estabilidad del dólar, se decidió bajar nuevamente los porcentajes de rendimiento, que ahora son estos:

Plazo fijo a 30 días: 23,50% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 60 días: 24% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 90 días: 24,50% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 120 días: 24,50% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 180 días: 24,50% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 365 días: 24,50% de tasa de interés anual

Plazo fijo: cuánto gano con $850.000 en el Banco Nación

En caso de contar con $850.000 para invertir en un plazo fijo y si se decide a hacerlo en el Banco Nación, debe tener en cuenta que por sucursal, las tasas de interés se reducen, por lo que siempre conviene hacer esta operación a través del home banking.

Si se depositaran $850.000, en 30 días habrá ganado un total de $16.417,81, según el simulador del Banco Nación para plazos fijos.