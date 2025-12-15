Nuevo Plazo fijo pre Navidad: el Banco Nación cambió el plazo fijo a 30, 60 y 90 días

Desde el Banco Nación admitieron que esta decisión responde también a la inflación que viene registrando el Indec y que, así como en otros momentos, la tasa de interés del plazo fijo era alta y superaban el 100%, en la actualidad sigue bajando.

Mientras los demás bancos manejan la misma tasa de interés para todo plazo fijo que se realice, sin importar el cómo, en el Banco Nación se premia a aquellos clientes que hacen la operación a través del home banking y no de manera presencial, ya que en este caso, la ganancia es mucho menor.