El Banco Nación tomó la decisión de cambiar la tasa de interés del plazo fijo y, de esa manera, redujo la ganancia que venían obteniendo todos los ahorristas que apostaban por esta inversión.
Nuevo Plazo fijo pre Navidad: el Banco Nación cambió el plazo fijo a 30, 60 y 90 días
El Banco Nación tomó la decisión de cambiar el plazo fijo antes de Navidad y sorprendió a todos sus clientes con los detalles
Desde el Banco Nación admitieron que esta decisión responde también a la inflación que viene registrando el Indec y que, así como en otros momentos, la tasa de interés del plazo fijo era alta y superaban el 100%, en la actualidad sigue bajando.
Mientras los demás bancos manejan la misma tasa de interés para todo plazo fijo que se realice, sin importar el cómo, en el Banco Nación se premia a aquellos clientes que hacen la operación a través del home banking y no de manera presencial, ya que en este caso, la ganancia es mucho menor.
Cuál es el nuevo plazo fijo del Banco Nación
Tras los últimos cambios hechos por el Banco Nación, estas son las nuevas tasas de interés para el plazo fijo a 30 días, como así también para lapsos mayores de tiempo:
- Plazo fijo a 30 días: 22,50% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 60 días: 23,50% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 90 días: 24,50% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 120 días: 24,50% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 180 días: 24,50% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 365 días: 24,50% de tasa de interés anual
Cuál es el plazo fijo que ofrece cada banco
Según lo confirmado por cada entidad bancaria al Banco Central de la República Argentina, estas son las nuevas tasas de interés del plazo fijo a 30 días que ofrece cada banco para sus ahorristas;
- Banco Santander Argentina: 21% de tasa de interés anual
- Banco Galicia: 21% de tasa de interés anual
- Banco Provincia de Buenos Aires: 23% de tasa de interés anual
- BBVA Argentina: 21% de tasa de interés anual
- Banco Macro: 23% de tasa de interés anual
- Banco Credicoop: 23% de tasa de interés anual
- Banco ICBC Argentina: 23,3% de tasa de interés anual
- Banco Ciudad: 22% de tasa de interés anual
- Banco Hipotecario: 25,5% de tasa de interés anual