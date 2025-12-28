En el 2024 el gobierno de Javier Milei llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo. De esa manera, los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.
Chau al plazo fijo: cuáles son los bancos que más intereses pagan en los últimos días del año
Los bancos tomaron una decisión clave sobre el ahorro en plazo fijo y la tasa de interés en el final de diciembre 2025. Qué entidad paga más esta semana
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.
Cuáles son los bancos que más intereses pagan en el plazo fijo
El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.
Diez bancos con mayor volumen de depósitos:
- Banco Nación: 23,50%
- Santander Argentina: 21%
- Galicia: 21%
- Provincia de Buenos Aires: 22%
- BBVA Argentina: 21%
- Banco Macro: 25%
- Banco Credicoop: 23%
- ICBC Argentina: 23,50%
- Banco Ciudad: 20,50%
- Banco Hipotecario: 22%
Es importante aclarar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.
Cuánto dinero se gana depositando $550.000 en un plazo fijo a 30 días
- Plazo: 30 días
- Capital: $550.000
- Intereses ganados: $10.623,29
- Monto total: $560.623,29
- TNA: 23,50%
- TEA: 26,21%