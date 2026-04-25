El plazo fijo es la inversión más popular que existe entre los bancos y sus ahorristas. Esto tiene una razón de ser y es que esta operación es simple, rápida, se puede hacer desde casa y tiene cero riesgos.
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $1.800.000 en 30 días
Los bancos dieron a conocer la nueva tasa de interés que rige para cada plazo fijo. Conocé el detalle de cada una
De hecho, cada uno de los bancos, entre los servicios que brinda, cuenta con un simulador de plazo fijo para que todos sus clientes puedan revisar cuánto es lo que ganarían en caso de realizarlo, lo que sin dudas es un acierto ya que se trata, muchas veces, de inversores inexpertos que necesitan de seguridad.
En este caso, te mostraremos cuánto se puede ganar con un plazo fijo a 30 días con un monto depositado de $1.800.000.
Plazo fijo: cuánto ofrece cada banco
En los últimos días, los bancos volvieron a reducir el porcentaje de ganancia que pueden obtener los ahorristas con un plazo fijo. Esto ha ido en consonancia con la política económica impuesta por el Banco Central desde que asumió Javier Milei la presidencia.
De hecho, antes de la asunción de Milei, el porcentaje de la tasa de interés que ofrecía cada banco para sus plazos fijos llegó a superar el 100% anual en los depósitos a 30 días, mientras que en la actualidad, ninguno supera el 21,5%
Estos son los porcentajes de tasa de interés que ofrece cada banco para el plazo fijo a 30 días:
- Banco Macro: 21,5%
- Banco Nación: 19%
- Banco Hipotecario: 21%
- Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- ICBC Argentina: 19,75%
- Banco Credicoop: 19,5%
- BBVA Argentina: 20%
- Galicia: 18,25%
- Banco Ciudad: 20%
- Santander Argentina: 16,5%
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $1.800.000
Si una persona dispusiera de $1.800.000 y quisiera establecer un plazo fijo en el Banco Nación, uno de los que tiene la mayor cantidad de clientes, primero deberá evaluar por cuánto tiempo desea establecerlo.
En el caso de que se decidiera por un plazo fijo a 30 días y lo hiciera desde su computadora o teléfono, con un depósito de $1.800.000 habrá ganado en un mes una suma total de $27.369,86.