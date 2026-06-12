Dejar el dinero estancado en una caja de ahorro común es, probablemente, uno de los errores financieros más frecuentes en la Argentina de hoy. Con la liberación de tasas dispuesta por el Banco Central, el mercado del plazo fijo se transformó en una verdadera cancha de competencia: ya no da lo mismo apostar por una entidad que por otra.
Inversión inteligente: cómo exprimir $3.500.000 en un plazo fijo a 30 días y qué banco elegir
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que se pueden hacen en cada uno de los bancos de Argentina
Si lograste juntar un capital de $3.500.000 y estás buscando una alternativa segura, de bajo riesgo y con un resultado predecible para el próximo mes, el plazo fijo tradicional sigue siendo el refugio por excelencia de los ahorristas. Sin embargo, para ganarle terreno a la devaluación diaria, la clave está en afilar el lápiz y conocer el mapa de rendimientos actual.
El nuevo escenario: ¿Por qué hay tanta diferencia entre los bancos?
Desde que las entidades financieras tienen las manos libres para fijar su propia Tasa Nominal Anual (TNA), la brecha de ganancias se ensanchó notablemente. Algunos bancos, generalmente los de perfil público o aquellos en busca de liquidez, decidieron sostener tasas más agresivas para tentar a los depositantes. En la otra vereda, ciertas bancas privadas prefieren mantener un perfil bajo, ofreciendo rendimientos considerablemente menores.
Frente a un monto de 3,5 millones de pesos, esta disparidad de criterios comerciales deja de ser un detalle menor y pasa a significar una diferencia de miles de pesos en el bolsillo al cabo de apenas 30 días.
El simulador del mes: ¿Cuánto paga cada banco por tus $3.500.000?
A la hora de pasar los números en limpio, el rendimiento promedio del sistema financiero para este volumen de inversión ronda los $50.000 netos mensuales. Sin embargo, el podio está claramente marcado.
El Banco Provincia se mantiene firme en la cima de la rentabilidad con una TNA del 19,5%, seguido de cerca por el Banco Nación (BNA) con un 19%. En el fondo de la tabla, instituciones de gran envergadura como el Santander quedan rezagadas ofreciendo un 15%.
A continuación, el desglose con la ganancia real que te dejaría cada entidad si congelás tus fondos durante un mes:
- Banco Provincia (19,50%): Te llevás una ganancia de $56.095,89 (Total: $3.556.095,89)
- Banco Nación (19,00%): Te llevás una ganancia de $54.657,53 (Total: $3.554.657,53)
- BBVA Argentina (18,75%): Te llevás una ganancia de $53.938,36 (Total: $3.553.938,36)
- Banco Macro (18,00%): Te llevás una ganancia de $51.780,82 (Total: $3.551.780,82)
- ICBC / Credicoop (17,50%): Te llevás una ganancia de $50.342,47 (Total: $3.550.342,47)
- Banco Ciudad (17,00%): Te llevás una ganancia de $48.904,11 (Total: $3.548.904,11)
- Banco Galicia (16,25%): Te llevás una ganancia de $46.746,58 (Total: $3.546.746,58)
- Banco Patagonia (16,00%): Te llevás una ganancia de $46.027,40 (Total: $3.546.027,40)
- Banco Santander (15,00%): Te llevás una ganancia de $43.150,68 (Total: $3.543.150,68)
Estrategia digital: El truco para no regalar intereses
Un error clásico que destruye la rentabilidad de los ahorristas menos experimentados es operar de forma tradicional. Todas las tasas competitivas que se mencionan en los informes financieros corresponden con exclusividad a colocaciones realizadas a través de canales electrónicos, como el Home Banking o las aplicaciones móviles oficiales.
Alerta de ventanilla: Si decidís ir físicamente a una sucursal bancaria para que un asesor te arme el plazo fijo, la tasa anual promedio cae drásticamente hasta rondar el 15,5%. En un capital de 3,5 millones, hacer el trámite cara a cara en lugar de usar el celular te puede costar una pérdida de casi $12.000 en intereses regalados al banco.
Balance definitivo: ¿Es negocio el plazo fijo?
Mirando el tablero general, colocar tus $3.500.000 en un plazo fijo tradicional no te va a convertir en millonario de la noche a la mañana, pero cumple con una función vital en la economía doméstica: brinda certeza y protección. A diferencia de las billeteras virtuales (cuyas tasas fluctúan diariamente sin previo aviso), el plazo fijo te congela el rendimiento y te asegura el cobro de hasta $56.000 extra sin mover un dedo.