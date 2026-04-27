Decían que era una barbería. Y tenía toda la fachada de eso. Pero era justamente eso: una fachada. Una investigación determinó que el local ubicado en Buenos Aires en realidad era un prostíbulo que terminó siendo desbaratado tras un importante operativo policial.
Una barbería era la pantalla de un prostíbulo donde explotaban a personas en situación de vulnerabilidad
El prostíbulo termino siendo desbaratado luego de un operativo policial que realizó la división Trata de Personas
Una barbería fue allanada en el barrio porteño de Floresta en medio de una investigación sobre explotación sexual a personas en situación de vulnerabilidad y tras el operativo se comprobó que dentro se ocultaba un prostíbulo.
Personal de la División Trata de Personas de la Policía de Buenos Aires allanó en las últimas horas una barbería en Floresta, ubicada sobre la avenida Juan Bautista Alberdi 4300, en cuyo interior había un prostíbulo el cual funcionaba al momento del procedimiento.
El operativo en el prostíbulo
El operativo tuvo la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número, a cargo de Celsa Ramírez, Secretaría Única de Damián Giglio. La puerta de ingreso al local estaba cerrada, por lo que los efectivos de la policía de Buenos Aires, en presencia de testigos, procedieron a irrumpir luego de no obtener respuestas a los llamados.
En el interior de la supuesta barbería había 3 mujeres y un hombre, todos mayores de edad, que fueron identificados por funcionarios de Migraciones que también participaron del allanamiento.
La Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuró el inmueble que tenía la fachada de una barbería y los efectivos policiales incautaron 6 celulares, un cuaderno con anotaciones, preservativos, $260.000 y 25 dólares en efectivo.
El magistrado actuante dispuso la imputación de la administradora del prostíbulo y la declaración de las demás personas que se encontraban en el lugar. Junto a la División Trata de Personas actuaron inspectores de la AGC y personal de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad.