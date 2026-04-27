Una barbería era la pantalla de un prostíbulo donde explotaban a personas en situación de vulnerabilidad

prostibulo buenos aires 2 El operativo que se desarrolló en la falsa barbería que era un prostíbulo.

El operativo en el prostíbulo

El operativo tuvo la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número, a cargo de Celsa Ramírez, Secretaría Única de Damián Giglio. La puerta de ingreso al local estaba cerrada, por lo que los efectivos de la policía de Buenos Aires, en presencia de testigos, procedieron a irrumpir luego de no obtener respuestas a los llamados.

En el interior de la supuesta barbería había 3 mujeres y un hombre, todos mayores de edad, que fueron identificados por funcionarios de Migraciones que también participaron del allanamiento.

Embed Allanamiento en #Floresta: La Policía de la Ciudad desbarató un prostíbulo que funcionaba detrás de la fachada de una barbería.



-Local clausurado por la AGC.

-Secuestro de dinero y celulares.

-Imputaron a la administradora. pic.twitter.com/QemeoqgIiD — Jenny Di Serio (@jennydiserio) April 27, 2026

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuró el inmueble que tenía la fachada de una barbería y los efectivos policiales incautaron 6 celulares, un cuaderno con anotaciones, preservativos, $260.000 y 25 dólares en efectivo.

El magistrado actuante dispuso la imputación de la administradora del prostíbulo y la declaración de las demás personas que se encontraban en el lugar. Junto a la División Trata de Personas actuaron inspectores de la AGC y personal de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad.