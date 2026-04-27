Un bebé de 8 meses se intoxicó con monóxido de carbono al calefaccionar la casa con un brasero

Minutos después de la 1, la propia madre del menor fue quien llamó al 911 al notar que el bebé estaba descompensado y tenía vómitos. Inmediatamente notaron que el brasero que tenían en la casa estaba humeando.

Una ambulancia se trasladó hasta la casa ubicada en calle Rioja 4735, en Las Heras, y trasladó al menor de edad hasta el Hospital Carrillo donde le suministraron oxígeno.