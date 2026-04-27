Un bebé de apenas 8 meses quedó internado en la madrugada de este lunes luego de sufrir una intoxicación con monóxido de carbono cuando su familia calefaccionaba la vivienda en Las Heras con un brasero.
En Las Heras
Un bebé de 8 meses se intoxicó con monóxido de carbono al calefaccionar la casa con un brasero
El pequeño se descompenso al inhalara monóxido de carbono en su casa de Las Heras, pero se encuentra fuera de peligro
Minutos después de la 1, la propia madre del menor fue quien llamó al 911 al notar que el bebé estaba descompensado y tenía vómitos. Inmediatamente notaron que el brasero que tenían en la casa estaba humeando.
Una ambulancia se trasladó hasta la casa ubicada en calle Rioja 4735, en Las Heras, y trasladó al menor de edad hasta el Hospital Carrillo donde le suministraron oxígeno.
El bebé intoxicado con monóxido de carbono quedó internado en observación, fuera de peligro, según informó el Ministerio de Seguridad.