Se incendió una vivienda en Guaymallén y 4 personas resultaron afectadas por el monóxido de carbono

Cuatro personas asistidas por inhalar monóxido de carbono

Tras lograr escapar, los ocupantes de la vivienda fueron atendidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladados al Hospital Central de Mendoza. El objetivo fue evaluar si sufrieron algún daño en su sistema respiratorio o intoxicación por la inhalación de monóxido de carbono.

Se trata de una persona de 49 años, otra de 21, una de 24 y un menor de 14 años. Ninguno presentó heridas de gravedad.

Bomberos lograron sofocar el incendio y se investiga la causa

incendio 2 Dos dotaciones de bomberos trabajaron para sofocar el incendio de la calle Tucumán al 800 de Dorrego, Guaymallén. Gentileza

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Guaymallén, Defensa Civil y personal del SEC.

Los bomberos controlaron el incendio y ahora lo que se trata de determinar son las causas que originaron el siniestro. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que busca establecer cómo se inició el fuego.