Un incendio registrado durante la madrugada de este domingo en Dorrego, Guaymallén, provocó que cuatro personas tuvieran que salir por el techo del inmueble para salvar su vida. Si bien no fueron víctimas de quemaduras, sí debieron ser internadas por haber inhalado monóxido de carbono.
Se incendió una vivienda en Guaymallén y 4 personas resultaron afectadas por el monóxido de carbono
Ocurrió cerca de las 3.30 de la mañana. Los ocupantes lograron salir por los techos. Trabajaron dos dotaciones de bomberos. Aún No se ha determinado la causa
El hecho ocurrió cerca de las 3.45 de la mañana en una casa ubicada en calle Tucumán al 800. Dos dotaciones de bomberos lograron sofocar el incendio pero los daños materiales fueron muy importantes.
Cuatro personas asistidas por inhalar monóxido de carbono
Tras lograr escapar, los ocupantes de la vivienda fueron atendidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladados al Hospital Central de Mendoza. El objetivo fue evaluar si sufrieron algún daño en su sistema respiratorio o intoxicación por la inhalación de monóxido de carbono.
Se trata de una persona de 49 años, otra de 21, una de 24 y un menor de 14 años. Ninguno presentó heridas de gravedad.
Bomberos lograron sofocar el incendio y se investiga la causa
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Guaymallén, Defensa Civil y personal del SEC.
Los bomberos controlaron el incendio y ahora lo que se trata de determinar son las causas que originaron el siniestro. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que busca establecer cómo se inició el fuego.