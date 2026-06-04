Se incendió una casa en Guaymallén y una madre y su niña tuvieron que ser rescatadas

incendio guaymallen 3 Así quedó el interior de la casa donde se produjo el incendio. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Además del trabajo de personal de Bomberos de Guaymallén en el lugar que lograron apagar el fuego, dos ambulancias asistieron a las mujeres. Según la primera información, la menor de edad sufrió quemaduras menores pero su madre tuvo heridas de mayor consideración, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Laggomagiore intubada y sedada.

Luego, desde el nosocomio informaron que la mujer ingresó a la guardia, trasladada por el SEC, con quemaduras en el 30% de su cuerpo. Desde su ingreso recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra internada para cuidados médicos. El pronóstico es reservado.

incendio guaymallen El incendio ocurrió en una casa del barrio Pedro Molina. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

La primera información es que el incendio se habría generado por un desperfecto con una estufa que estaba en el interior de la casa.