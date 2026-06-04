Un incendio ocurrido a media mañana de este jueves en una casa ubicada en Guaymallén dejó grandes pérdidas materiales en la propiedad. Los vecinos pudieron rescatar a una mujer y su niña que se encontraban en el interior.
Se incendió una casa en Guaymallén y una madre y su niña tuvieron que ser rescatadas
El incendió ocurrió en una casa del barrio Pedro Molina y los vecinos pudieron rescatar a las víctimas. Una de ellas tiene el 30% de su cuerpo quemado
El fuego ganó gran parte de la casa ubicada en la intersección de calles Mariano Moreno, entre Servet y Venezuela, en el interior del barrio Pedro Molina, en Guaymallén.
Los vecinos alertaron sobre lo ocurrido e ingresaron a la casa para rescatar a una mujer y su hija de 3 años que se encontraban en el interior. Luego de romper una puerta en el patio trasero ingresaron y rescataron a las víctimas.
Además del trabajo de personal de Bomberos de Guaymallén en el lugar que lograron apagar el fuego, dos ambulancias asistieron a las mujeres. Según la primera información, la menor de edad sufrió quemaduras menores pero su madre tuvo heridas de mayor consideración, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Laggomagiore intubada y sedada.
Luego, desde el nosocomio informaron que la mujer ingresó a la guardia, trasladada por el SEC, con quemaduras en el 30% de su cuerpo. Desde su ingreso recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra internada para cuidados médicos. El pronóstico es reservado.
La primera información es que el incendio se habría generado por un desperfecto con una estufa que estaba en el interior de la casa.