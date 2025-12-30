Plazo fijo otra vez: cuánto se gana depositando $1.500.000 a 30, 60 y 90 días

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen por debajo del 25% de tasa de interés anual, esto rinde invertir en el Banco Nación (23,50%) $1.500.000 a 30, 60 o 90 días:

Plazo fijo a 30 días: la ganancia es de $28.972,60 (23,50%)

a 30 días: la ganancia es de $28.972,60 (23,50%) Plazo fijo a 60 días: la ganancia es de $59.178,08 (24,00%)

a 60 días: la ganancia es de $59.178,08 (24,00%) Plazo fijo a 90 días: la ganancia es de $90.616,44 (24,50%)

banco nacion, plazo fijo (3) Un plazo fijo es un tipo de depósito bancario donde se acuerda con la entidad financiera el plazo (la duración de la inversión) y la tasa de interés que se aplicará.

Vale recordar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en el final de diciembre

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos: