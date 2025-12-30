Con la llegada del calor, el verano, la humedad y el sol fuerte, comienzan a llegar al hogar algunas plagas que se escondían durante el invierno o estaban ocupadas dejando huevos. Un ejemplo de ello son las cucarachas. Pocos insectos son tan invasivos, molestos y resistentes como las cucarachas.
¿Por qué nunca hay que pisar a las cucarachas para matarlas?
Las cucarachas son insectos molestos, poco higiénicos, resistentes y asquerosos que aparecen en casa con la llegada del calor
Existen muchas variedades, de diferentes tamaños, colores y capacidades. Sin embargo, todas ellas comparten una cualidad común: son extremadamente resistentes, evolucionadas y firmes. Las cucarachas han desarrollado diversos mecanismos de defensa y sistemas de supervivencia a lo largo de los años.
Lo cierto es que siempre en la historia, las diferentes civilizaciones, han intentado eliminarlas, hecho que las ha vuelto más fuertes y adaptables. La cucaracha es un insecto que puede vivir una semana entera sin cabeza, soporta bastante peso y se puede comer a otra de su especie con tal de sobrevivir.
Existen algunas investigaciones científicas y estudios que explican por qué nunca deberías pisar una cucaracha para intentar matarla. Como primer reflejo siempre le largamos el pie encima esperando no escuchar el ruido crujiente que hacen al partirse, este movimiento puede ser muy erróneo. Si ves una cucaracha en casa, nunca la aplastes.
¿Por qué nunca debería aplastar las cucarachas que aparecen en mi casa?
Cuando pisamos con los pies o aplastamos una cucaracha en casa se producen tres situaciones de riesgo. En primer lugar, los huevos de la cucaracha quedan pegados en la suela del zapato y liberados en el ambiente. Cuando caminas los esparces por toda la casa.
En segundo lugar, cuando pisamos una cucaracha que camina por nuestra casa y se libera una sustancia bacteriana que puede ser muy molesta para las personas con alergias o asmáticas. Esta sustancia puede ocasionar problemas respiratorios por inhalación.
En tercer lugar, las bacterias liberadas pueden ocasionar problemas gastrointestinales. Las cucarachas se alimentan de desechos, restos de comida, carroña y animales muertos, es de esperar que su cuerpo esté lleno de sustancias contaminadas y bacterias peligrosas.
Tal como explica la revista Mejor con Salud, al aplastarlas facilitamos la diseminación de los microorganismos que transportan en su interior. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el peligro que representa pisar cucarachas en casa.
¿Cuál es la forma correcta de eliminar las cucarachas de la casa?
Lo primero y principal es evitar la llegada de cucarachas a la casa, manteniendo una correcta limpieza, desechando bien los residuos orgánicos, tapando grietas y fumigando cada cierto tiempo.
Existen productos químicos para rociar y matar a estos insectos sin necesidad de aplastarlos. El bórax en polvo es una buena opción. También puedes usar algunas trampas con pegamento o fumigar las zonas donde pueden estar los nidos.