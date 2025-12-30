La sandía es la fruta ideal para el verano y posee grandes beneficios

La sandía es rica en nutrientes -como vitamina A, B, C y potasio- pero su verdadera fortaleza es el licopeno, el pigmento antioxidante que da a la fruta su color rojo intenso.

Algunos estudios sugieren que el licopeno podría tener beneficios cardiovasculares como disminuir el riesgo de infartos cerebrales y también que ingerir sandía podría proteger en contra de diferentes tipos de cáncer, aunque hay poca evidencia al respecto.

Esta fruta veraniega está compuesta por casi en su totalidad (90%) por agua, esto quiere decir que además de ser un alimento, nos aporta al mismo tiempo una gran cantidad de hidratación, para limpiar y eliminar toxinas de nuestro organismo.

Como principales propiedades, mencionado anteriormente, su principal componente es agua, por lo que es de gran ayuda a la hora de querer adelgazar, por ser una fruta de altos contenidos en fibra.

La sandía tiene un poder diurético (lo que ayuda a nuestros riñones) y antioxidante, evita el estreñimiento porque activa el sistema digestivo. Resuelve problemas de todo tipo en nuestro organismo.

Cómo aporta mucha hidratación, a nuestra piel y ojos de igual forma le ayuda, entregando luminosidad y brillo a nuestro rostro, recomendado para pieles con acné o mixtas.

Y a nuestra vista, gracias a sus vitaminas previene problemas oculares futuros, relacionadas con la retina del ojo. Evita problemas de colesterol, hipertensión e inflamaciones.

En resumen, la sandía es una fruta muy completa y destacada, si la añadimos a nuestra dieta de forma equilibrada y saludable, favorecemos a nuestro organismo, además de ser muy sabrosa, es nutritiva y sana.

Fuente: innovaderm.cl