El melón tiene una alta gama de nutrientes y numerosos beneficios

Junto con la sandía, el melón es una de las frutas más apetecibles en verano y sus propiedades vienen muy bien en los meses más calurosos del año.

El melón contiene mucha agua, alrededor de un 85%. Esto determina una de sus principales propiedades y es que es una fruta muy ligera: 100 g de su pulpa suponen tan solo unas 35 calorías.

Otra de las propiedades del melón es que es rico en betacaroteno (en el organismo se convierte en vitamina A) y en vitaminas C y B9.

Con 200 g se cubre más del 80% de las necesidades diarias de vitamina C, el 30% de B9 o ácido fólico y el 20% de betacaroteno. Tanto la vitamina A como la C son antioxidantes y refuerzan el sistema inmunitario.

Su riqueza en agua, potasio, ácido fólico y vitaminas antioxidantes convierte al melón en un alimento ligero y saludable con muchos beneficios para el organismo.

melon2

Por su alto contenido en agua y su aporte de fibra y potasio, el melón posee una acción diurética y ligeramente laxante, con lo que ayuda a eliminar los desechos del organismo.

Esto hace que tenga beneficios para la piel y lo hace recomendable para personas que sufren afecciones de vasos sanguíneos y corazón o retención de líquidos. Tiene también un efecto beneficioso en los casos de reumatismo, artritis y gota.

Beneficios del melón: origen y distintos tipos

El melón (Cucumis melo) pertenece a la familia de las cucurbitáceas, lo que lo emparenta con el pepino, la calabaza y el calabacín, con los que comparte algunas de sus propiedades y beneficios.

Sobre su origen circulan diversas teorías: unos lo creen oriundo de Oriente (India, China o Persia), mientras que otros sitúan su origen en el continente africano. En cualquier caso, se cultivaba ya en Egipto cinco milenios antes de nuestra era.

Hoy se trata de uno de los frutos más grandes, con un peso que oscila entre los 700 g y los 4 kg. La corteza varía en textura y color (verde, amarilla, anaranjada o incluso blanca), al igual que la pulpa (de blanco amarillento a naranja, pasando por verde). Algunas de las variedades de melón más conocidas son piel de sapo, cantaloupo, galia o melón honeydew.

Fuente: cuerpomente.com