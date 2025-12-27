Las almendras son exquisitas y son las reinas de los beneficios

Todas las variedades de almendras resultan igualmente nutritivas, por lo tanto, podemos escoger la variedad que más nos agrade o aquella que consigamos el mercado local; ya que dependiendo de la zona en la que nos encontremos podemos acceder a una u otra variedad más fácilmente.

Las almendras son uno de los frutos secos más completos que tenemos a nuestro alcance. Su sabor delicado nos permite disfrutarlas en cualquier momento, solas o acompañadas; puedes comer las almendras crudas, tostadas, mezcladas con las comidas, ensaladas, sopas, hacer leche vegetal, pasteles o galletas.

Cenar almendras o comerlas a medio día puede ayudar a mantener unos niveles saludables de colesterol; además, contienen más fibra que cualquier otro fruto seco.

La manera más común de disfrutar de todos los beneficios de las almendras es tomar un puño de almendras crudas y con su piel, o incorporándolas a las ensaladas, en licuados o postres.

mendras La manera más común de disfrutar de todos los beneficios de las almendras es tomar un puño de almendras crudas.

Poseen alto contenido de vitamina E, niacina, riboflavina, calcio, potasio, fósforo, magnesio y hierro y además son fuente de zinc y tiamina, otorgando múltiples beneficios nutricionales al consumidor.

Una ración de 25 g de almendras sin cáscara aporta el 18% de las ingestas diarias recomendadas de fósforo.

La vitamina E en el cuerpo actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células frente al daño oxidativo. Además, protege a la vitamina A y C y a los ácidos grasos poliinsaturados de los alimentos, de cambios no deseables producidos por la oxidación.

Una ración de 25 g de almendras sin cáscara aporta el 42% de las ingestas diarias recomendadas de vitamina E.

Las almendras son el snack perfecto para llevarte donde quieras, por su fácil acceso, tamaño y formato.

Fuente: grefusa.com