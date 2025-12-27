Las almendras son exquisitas y son las reinas de los beneficios

De la familia de los frutos secos, las almendras deben ser de las más exquisitas, pero tienen múltiples beneficios y propiedades para la salud.
Las almendras son parte del grupo alimenticio llamado frutos secos, los cuales son populares por varios de sus beneficios como aportar grasas saludables, proteínas, fibras y vitamina E, entre otros, pero de entre ellos, las almendras son uno de los más recomendados, pues aparte de lo anterior, también son ricos en calcio y sus opciones de consumo y preparación son múltiples, desde ensaladas, licuados, en un plato de yogurt con fruta o hasta ingrediente base para leche de origen vegetal.
Las almendras son uno de los frutos secos que más beneficios aporta y además, puede aprovecharse en muchas recetas.
Todas las variedades de almendras resultan igualmente nutritivas, por lo tanto, podemos escoger la variedad que más nos agrade o aquella que consigamos el mercado local; ya que dependiendo de la zona en la que nos encontremos podemos acceder a una u otra variedad más fácilmente.
Las almendras son uno de los frutos secos más completos que tenemos a nuestro alcance. Su sabor delicado nos permite disfrutarlas en cualquier momento, solas o acompañadas; puedes comer las almendras crudas, tostadas, mezcladas con las comidas, ensaladas, sopas, hacer leche vegetal, pasteles o galletas.
Cenar almendras o comerlas a medio día puede ayudar a mantener unos niveles saludables de colesterol; además, contienen más fibra que cualquier otro fruto seco.
La manera más común de disfrutar de todos los beneficios de las almendras es tomar un puño de almendras crudas y con su piel, o incorporándolas a las ensaladas, en licuados o postres.
Poseen alto contenido de vitamina E, niacina, riboflavina, calcio, potasio, fósforo, magnesio y hierro y además son fuente de zinc y tiamina, otorgando múltiples beneficios nutricionales al consumidor.
Una ración de 25 g de almendras sin cáscara aporta el 18% de las ingestas diarias recomendadas de fósforo.
La vitamina E en el cuerpo actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células frente al daño oxidativo. Además, protege a la vitamina A y C y a los ácidos grasos poliinsaturados de los alimentos, de cambios no deseables producidos por la oxidación.
Una ración de 25 g de almendras sin cáscara aporta el 42% de las ingestas diarias recomendadas de vitamina E.
Las almendras son el snack perfecto para llevarte donde quieras, por su fácil acceso, tamaño y formato.
Fuente: grefusa.com