Qué significa que tu perro se estire cuando te ve y por qué es una señal positiva

El perro es una mascota que muchas veces sale con comportamientos y actitudes verdaderamente extrañas, y es por eso que también es tan popular. Por ejemplo, son muchos no entienden el hecho de que su amigo peludo comience a estirarse cuando vuelve a tomar contacto con alguno de ellos, en una señal meramente positiva.
¿Qué significa este comportamiento? Según los especialistas en comportamiento canino, esto no es más que una forma de saludo entusiasta, que refleja una alta confianza y subraya el vínculo entre ambos.
Qué significa que tu perro se estire cuando te ve
Cuando tu perro se estira al verte, generalmente es una señal muy positiva de felicidad, confianza y afecto. Es su manera de decirte "¡Hola!", y expresarte su alegría por tu presencia.
A menudo, este comportamiento puede invitar al juego o a la interacción, combinando bienestar físico y emocional, sobre todo cuando tu mascota hace la famosa reverencia.
No cualquier perro tiene este comportamiento, ya que esta posición presume algunos segundos de vulnerabilidad. Si tu mascota se estira al verte, quiere decir que contigo se siente cómodo y en confianza.
Por último, esto puede ser también una forma de activarse para la acción. Si tu perro se estira luego de comer o dormir, es algo normal para activarse.
Como puedes ver, el hecho de que tu perro se estire al verte no es nada negativo ni de qué preocuparse, más bien todo lo contrario.
Cuándo preocuparse por los estiramientos
Pese a todo lo bueno, los estiramientos en los perros también tienen una connotación negativa, ya que a veces sirven como principal señal ante un problema de salud.
Si el estiramiento de tu perro es constante, exagerado, y viene acompañado de algunos quejidos, entonces puede que debas de preocuparte y consultar con un veterinario.
Este gesto podría indicar dolor abdominal agudo, como pancreatitis o torsión gástrica. Si adopta la "postura de rezo" (pecho en el suelo, cuartos traseros elevados y rígidos) de forma inusual, busca atención veterinaria inmediata.