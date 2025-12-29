Qué significa que tu perro se estire cuando te ve y por qué es una señal positiva

A menudo, este comportamiento puede invitar al juego o a la interacción, combinando bienestar físico y emocional, sobre todo cuando tu mascota hace la famosa reverencia.

No cualquier perro tiene este comportamiento, ya que esta posición presume algunos segundos de vulnerabilidad. Si tu mascota se estira al verte, quiere decir que contigo se siente cómodo y en confianza.

mascota, perro No todos los perros tienen este comportamiento.

Por último, esto puede ser también una forma de activarse para la acción. Si tu perro se estira luego de comer o dormir, es algo normal para activarse.

Como puedes ver, el hecho de que tu perro se estire al verte no es nada negativo ni de qué preocuparse, más bien todo lo contrario.

Cuándo preocuparse por los estiramientos

Pese a todo lo bueno, los estiramientos en los perros también tienen una connotación negativa, ya que a veces sirven como principal señal ante un problema de salud.

Si el estiramiento de tu perro es constante, exagerado, y viene acompañado de algunos quejidos, entonces puede que debas de preocuparte y consultar con un veterinario.

Este gesto podría indicar dolor abdominal agudo, como pancreatitis o torsión gástrica. Si adopta la "postura de rezo" (pecho en el suelo, cuartos traseros elevados y rígidos) de forma inusual, busca atención veterinaria inmediata.