Ni sedarlo, ni medicarlo: cómo evitar que tu perro se altere por la pirotecnia en Año Nuevo

Lo ideal es proporcionarle a tu perro un espacio seguro y cómodo, donde el sienta que puede refugiarse. Por ejemplo, una habitación sin salidas al exterior o, en el caso de tenerlas, las puertas y ventanas deben estar cerradas.

Se recomienda sumar sus juguetes, agua fresca, comida y una cama o manta habitual para reforzar la sensación de seguridad en tu perro.

perro, año nuevo Debes crear un espacio aislado y seguro para proteger a tu mascota.

Ante la llegada de los fuegos artificiales en Año Nuevo, la recomendación de los especialistas es la de anticiparse y hacer ingresar a tu perro dentro de casa.

Además del aislamiento, son muchos los métodos que pueden emplearse para evitar que tu perro caiga en un estrés por la pirotecnia: música relajante para atrapar las explosiones lejanas o chalecos antiestrés son algunas de las más efectivas.

Qué puede experimentar un perro ante la pirotecnia