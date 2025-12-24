Máxima crueldad con los perros: imágenes sensibles del rescate de 20 animales en condiciones deplorables

Médicos veterinarios y policías, junto a la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos del GCBA, personal de Control Animal y la División Perros participaron del operativo en forma conjunta.

Durante la entradera en Saavedra, se comprobó que los perros se encontraban en condiciones inadecuadas, entre ellos había cinco cachorros que alcanzan los tres meses aproximadamente, 14 hembras adultas y 9 machos jóvenes adultos.

Los veterinarios constataron que los animales estaban sucios, con fuerte olor a materia fecal, algunos con sarro dental y carecían de plan sanitario vigente, así como se verificó que el espacio no era apto para su desarrollo.

Los perros de gran porte se encontraban en jaulas diminutas, de a dos, donde no podían caminar o pararse. Además, los canes no contaban con suficiente agua o comida para esta época del año y los depósitos de bebida estaban sucios.

Como si fuera poco, las jaulas en donde vivían los perros no tenían acceso a la luz solar, ni ventilación, con el fin de que no ladren, así como también estaban rodeados de gran cantidad de materia fecal.

La UFEMA dispuso el secuestro de la totalidad de los animales y jaulas, así como se colocó un chip de rastreo a cada uno de ellos, con su correspondiente identificación, para darles seguimiento, posterior traslado a distintas ONG para que sean estabilizados y reciban atención veterinaria.

El lugar fue clausurado a causa de la infracción a la Ley 14.346, por lo mismo que se labraron actas contravencionales por maltrato animal.

