Hombre cruel y sin piedad: enterró vivos a cuatro perros y hay mucha indignación

Los vecinos denunciaron el hecho ante las autoridades, motivo por el que oficiales de la Comisaría Concepción concurrieron al domicilio ubicado en el barrio Itilco y concretaron el arresto del dueño de los animales, quienes eran inhumados, según la información difundida por el sitio oficial comunicaciontucuman.gob.ar.

Al momento de arribar al inmueble, los efectivos hallaron a un equipo de la Fundación Huellitas del Alma de Aguilares, que acudieron para rescatar a los perros.