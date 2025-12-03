Un hombre fue detenido luego de enterrar a cuatro perros recién nacidos en una vivienda de la provincia de Tucumán, en un caso de maltrato animal que provocó una masiva respuesta por parte de los vecinos y diferentes organizaciones que lucha por salvaguardar la integridad de las mascotas.
Hombre cruel y sin piedad: enterró vivos a cuatro perros y hay mucha indignación
El caso de maltrato animal, en ese caso contra cuatro perros, terminó con un hombre detenido por su aberrante comportamiento
Los vecinos denunciaron el hecho ante las autoridades, motivo por el que oficiales de la Comisaría Concepción concurrieron al domicilio ubicado en el barrio Itilco y concretaron el arresto del dueño de los animales, quienes eran inhumados, según la información difundida por el sitio oficial comunicaciontucuman.gob.ar.
Al momento de arribar al inmueble, los efectivos hallaron a un equipo de la Fundación Huellitas del Alma de Aguilares, que acudieron para rescatar a los perros.
Fue gracias a la movilización de los vecinos que se logró frenar el indignante proceder de este ciudadano, que no tuvo mejor idea que acabar con la vida de varios perros, de una manera impensada.
Perros enterrados vivos: la justicia y la caratula para el hombre detenido
El implicado fue derivado a la seccional de Tucumán y quedó a disposición de la Justicia por la causa caratulada como maltrato animal.