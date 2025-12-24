Asesinado en un partido de fútbol caliente: hay seis acusados de homicidio por los disparos

Por su parte, Fausto Ulises Cañizares y Juan Manuel González cuentan con las mismas acusaciones, al igual que el señalado que al momento del hecho tenía 17 años. Mientras que Ariel Rolando Cruz, por pedido del fiscal, se lo enjuiciará como partícipe necesario del delito de amenazas con arma; y Jalil Sare Resina será procesado por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.

Entre las pruebas se encuentran declaraciones de testigos presenciales del episodio que terminó con un hombre asesinado en Salta y de identidad reservada, el informe de autopsia realizada en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el secuestro de armas de fuego y otros elementos de interés, registros fílmicos e informes médicos, psicológicos y sociales.

Asesinado en partido de fútbol en Salta

El hecho del hombre asesinado ocurrió el 19 de octubre de 2024, cuando se disputaba un partido de fútbol amateur en la cancha de Villa Esperanza de Salta, cuando simpatizantes de los equipos Villa Cristina y La Mora iniciaron un enfrentamiento con insultos y agresiones.

En tanto, varios integrantes de los “Fonkys juniors” exhibieron armas de fuego y efectuaron múltiples disparos, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la víctima que falleció tres días después en el hospital San Bernardo, como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave.