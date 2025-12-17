Las fotos que complican a Nick, el hijo del director Rob Reiner, a cuadras de la escena del crimen

Nick Reiner Nick Reiner caminando por Santa Mónica minutos después del crimen de sus padres.

Cronología de los hechos

Todo comenzó cuando por la noche del sábado 13, Nick y sus padres se pelearon en una fiesta organizada por el comediante Conan O'Brien: los invitados aseguraron que el joven estaba fuera de control e incomodó a todos. Además, trascendió que Nick tuvo un fuerte encontronazo con el actor Bill Hader.

De acuerdo al sitio TMZ (y tras consultar a fuentes policiales), Nick Reiner transitó por ahí con un bolso pasada la medianoche del sábado y todavía no se ha podido confirmar si el joven iba hacia la casa de sus padres o si salía de la misma. A esa hora, de acuerdo a las presunciones, pudo haber cometido el crimen de sus padres.

Los investigadores aseguran que lo más probable es que las imágenes de las cámaras de seguridad de esa estación de servicio hayan registrado a Reiner minutos después de haberse ido de la mansión tras cometer los crímenes.

Rob Reiner 2 Rob Reiner y su hijo Nick.

El fiscal de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, aseguró que el hijo del director de cine enfrentará dos cargos de asesinato en primer grado agravado por el uso de arma blanca. El joven arriesga una condena a muerte si prospera la acusación del funcionario judicial.

"Procesar estos casos que involucran a miembros de la familia es uno de los más desafiantes y desgarradores que enfrenta esta oficina debido a la naturaleza íntima y a menudo brutal de los crímenes involucrados", aseguró Hochman en una conferencia de prensa.

Una vez cometido el crimen, Nick se hospedó en un hotel (The Pierside de Santa Mónica) durante la madrugada del domingo, e incluso pagó con su tarjeta de crédito. Fuentes policiales dicen que el joven dejó en la habitación un escalofriante rastro de sangre.

La especulación de los investigadores es que tras la fiesta, Nick fue a casa de sus padres, los degolló y luego se hospedó en el hotel. Los cuerpos fueron encontrados a las 3 de la tarde del domingo por su hija Romy: los investigadores creen que llevaban varias horas muertos. Nick fue detenido el mismo domingo por la noche, en la zona centro de Los Ángeles, a varios kilómetros del hotel donde se hospedó. Estaba desorientado.