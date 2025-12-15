Encontraron muertos al director Rob Reiner y su esposa: habrían sido asesinados por su hijo de la peor manera

Diez minutos después de la llegada del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) arribaron al domicilio y comenzaron una investigación formal sobre las circunstancias de las muertes.

El cuerpo de Rob Reiner y el de su esposa presentaban heridas compatibles con un ataque con arma blanca. La revista People asegura que la pareja fue asesinada por su hijo Nick (32) y sus cuerpos fueron descubiertos por su hija Romy.

¿Quién es Nick, el hijo de Rob Reiner?

Nick comenzó su carrera en Hollywood trabajando como guionista en la película "Being Charlie" (2015), dirigida por su padre. Esa producción se inspiró en su propia lucha personal contra la adicción.

Su lucha contra las adicciones comenzó en la adolescencia y esto incluso lo llevó a pasar por múltiples centros de rehabilitación.

Aunque la investigación por la muerte de Rob Reiner y de su esposa continúa abierta y no hay confirmaciones oficiales sobre imputaciones, el nombre de Nick Reiner figura en los informes como persona de interés a medida que las autoridades siguen recabando pruebas y evaluando los hechos.

¿Quién era Rob Reiner?

Rob Reiner es sin dudas uno de los directores más exitosos que ha visto Hollywood. Entre sus películas más destacadas se incluyen clásicos como "This Is Spinal Tap", "La princesa prometida", "Cuenta conmigo", "Misery", "Cuando Harry conoció a Sally", entre muchas más.

Cuando Harry conoció a Sally Billy Cristal, Rob Reiner y Meg Ryan en el set de "Cuando Harry conoció a Sally".

Sin embargo, Reiner había comenzado su carrera en Hollywood mucho tiempo atrás como actor. Hizo de Michael "Meathead" Stivic en "All in the Family". Durante nueve temporadas, dio vida al yerno hippie de Archie Bunker, interpretado por Carroll O’Connor, un papel que lo convirtió en un rostro familiar en millones de hogares estadounidenses.

Hollywood despide a Rob Reiner

El actor Cary Elwes, protagonista de "La princesa prometida" ha sido uno de los primeros en rendirle homenaje al director. En el posteo de puede leer la frase "Sin palabras".

Además, se conoció que los actores Billy Crystal y Larry David fueron los primeros en llegar al domicilio de Reiner cuando se conoció la noticia de su fallecimiento.