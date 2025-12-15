Tiene 16 capítulos y es el drama coreano más exitoso de Netflix

Con un total de 16 capítulos, esta serie logró sumergir a los suscriptores en una de las ofertas más exitosas de Netflix de los últimos 10 años, matiendo récords de audiencia en su primer año disponible en la plataforma. Para muchos este relato fue quien impulsó la ola de dramas coreanos en el catálogo de series y películas, con detalles muy particulares y atractivos, como la disponibilidad de 3 capítulos extra especiales para los suscriptores.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2019, y desde entonces, es uno de los dramas coreanos más reproducidos de la historia de la plataforma.

Embed - Aterrizaje de Emergencia en Tu Corazón en Español Latino - Dorama en Audio Latino

Netflix: de qué trata la serie Aterrizaje de emergencia en tu corazón

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana, que aparece como una de las más elegidas de la historia de la plataforma, Aterrizaje de emergencia en tu corazón centra su historia en: "Una heredera surcoreana sufre un accidente de parapente en cielos norcoreanos y debe ocultarse en tierra hostil con la ayuda de un oficial del ejército".

Para muchos, esta serie es la gran impulsora de los dramas coreanos dentro de Netflix.

aterrizaje de emergencia en tu corazón 3

Netflix: reparto de la serie Aterrizaje de emergencia en tu corazón

Hyun Bin como Ri Jeong-hyeok

Son Ye-jin como Yoon Se-ri

Seo Ji-hye como Seo Dan

Kim Jung-hyun como Gu Seung-jun (Alberto Gu)

Yang Kyung-won como Pyo Chi-su

Yoo Su-bin como Kim Ju-meok

Lee Shin-young como Park Kwang-beom

Tang Joon-sang como Geum Eun-dong

Oh Man-seok como Jo Cheol-kang

Dónde ver la serie Aterrizaje de emergencia en tu corazon, según la zona geográfica