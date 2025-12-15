Netflix ofrece un catálogo de series y películas repleta de opciones para todos los gustos. Una serie coreana se ha llevado todos los aplausos y las miradas de los suscriptores de la plataforma con uno de los mejores dramas asiáticos de los últimos 10 años, gracias a una historia inspirada en hechos reales y que tiene un total de 16 capítulos, más 3 especiales: Aterrizaje de emergencia en tu corazón.
Tiene 16 capítulos y es el drama coreano más exitoso de Netflix
Esta serie se encuentra como uno de los dramas mejores valorados de todo Netflix, no solo de ofertas coreanas
Las series y películas de producción coreana desplazaron por completo a las ofertas turcas y españolas, del sitio de favoritismo entre los suscriptores del catálogo de Netflix. Esta serie ha logrado números tan sorprendentes que se posiciona como uno de los dramas coreanos más elegidos de toda la plataforma, y a pesar de las nuevas historias incorporadas, no para de sumar reproducciones.
Estamos hablando de una serie inspirada en un incidente real ocurrido en Corea del Sur en el 2008, quien cruzó accidentalmente la frontera con Corea del Norte, producto de una tormenta muy fuerte. Uno de los puntos más valorados por los suscriptores de Netflix es la química que se dio entre los protagonistas, y es que fue tan fuerte que traspasó la pantalla, convirtiéndose en pareja en la vida real.
Con un total de 16 capítulos, esta serie logró sumergir a los suscriptores en una de las ofertas más exitosas de Netflix de los últimos 10 años, matiendo récords de audiencia en su primer año disponible en la plataforma. Para muchos este relato fue quien impulsó la ola de dramas coreanos en el catálogo de series y películas, con detalles muy particulares y atractivos, como la disponibilidad de 3 capítulos extra especiales para los suscriptores.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2019, y desde entonces, es uno de los dramas coreanos más reproducidos de la historia de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Aterrizaje de emergencia en tu corazón
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana, que aparece como una de las más elegidas de la historia de la plataforma, Aterrizaje de emergencia en tu corazón centra su historia en: "Una heredera surcoreana sufre un accidente de parapente en cielos norcoreanos y debe ocultarse en tierra hostil con la ayuda de un oficial del ejército".
Para muchos, esta serie es la gran impulsora de los dramas coreanos dentro de Netflix.
Netflix: reparto de la serie Aterrizaje de emergencia en tu corazón
- Hyun Bin como Ri Jeong-hyeok
- Son Ye-jin como Yoon Se-ri
- Seo Ji-hye como Seo Dan
- Kim Jung-hyun como Gu Seung-jun (Alberto Gu)
- Yang Kyung-won como Pyo Chi-su
- Yoo Su-bin como Kim Ju-meok
- Lee Shin-young como Park Kwang-beom
- Tang Joon-sang como Geum Eun-dong
- Oh Man-seok como Jo Cheol-kang
Dónde ver la serie Aterrizaje de emergencia en tu corazon, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Aterrizaje de emergencia en tu corazón se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Brigands: Aterrizaje de emergencia en tu corazón se puede ver en Netflix.
- España: Aterrizaje de emergencia en tu corazón se puede ver en Netflix.