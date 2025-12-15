Negocios fuera de control es una comedia estadounidense estrenada en 2015 que llegó a Netflix el 12 de diciembre de 2025, sumándose al catálogo de series y películas ideales para quienes buscan humor liviano y situaciones desbordadas. Dirigida por el canadiense Ken Scott, la película marca un nuevo encuentro del realizador con Vince Vaughn, tras el éxito de Starbuck y su remake estadounidense.
La nueva comedia de Netflix que se anima a ir un poco más allá, exagera y no pide permiso
La historia sigue a un empresario y su pequeño equipo de trabajo durante un viaje de negocios que rápidamente se sale de control. El elenco está encabezado por Vince Vaughn, acompañado por Tom Wilkinson, Dave Franco y Sienna Miller, quienes aportan ritmo y contrastes a una trama basada en enredos, excesos y conflictos laborales.
La crítica destacó su costado más efectivo en el terreno del humor. Desde The Wrap, Alonso Duralde señaló que la película no carece de risas y resaltó algunas escenas cómicas que logran funcionar con solidez. El tono descontracturado y el ritmo ágil, la convierten en una propuesta accesible.
Disponible ahora en Netflix, Negocios fuera de control se posiciona como una opción ideal dentro del universo de series y películas para quienes buscan una comedia sencilla, con personajes exagerados y situaciones tan incómodas como divertidas.
Netflix: de qué trata la película Negocios fuera de control
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Negocios fuera de control versa: “Para salvar un trato que mantendrá a flote a su empresa, un vendedor hace un viaje de negocios a Alemania con sus colegas que rápidamente empieza a descarrilarse”.
Netflix: tráiler de la película Negocios fuera de control
Reparto de Negocios fuera de control, película de Netflix
- Vince Vaughn (Dan Trunkman)
- Tom Wilkinson (Timothy McWinters)
- Dave Franco (Mike Pancake)
- Sienna Miller (Chuck Portnoy)
- June Diane Raphael (Susan Trunkman)
- Ella Anderson (Bess Trunkman)
- Nick Frost (Bill Whilmsley)
- James Marsden (Jim Spinch)
Dónde ver la película Negocios fuera de control, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Negocios fuera de control se puede ver en Netflix y Disney Plus.
- Estados Unidos: la película Negocios fuera de control se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Negocios fuera de control se puede ver en Disney Plus.