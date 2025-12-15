Inicio Series y películas Netflix
La nueva comedia de Netflix que se anima a ir un poco más allá, exagera y no pide permiso

Llegó a Netflix una comedia desbordada que se suma al catálogo de series y películas, con viajes de negocios fuera de control y humor liviano para desconectar

Antonella Prandina
Sienna Miller es la protagonista de esta comedia que acaba de llegar a Netflix. 

Negocios fuera de control es una comedia estadounidense estrenada en 2015 que llegó a Netflix el 12 de diciembre de 2025, sumándose al catálogo de series y películas ideales para quienes buscan humor liviano y situaciones desbordadas. Dirigida por el canadiense Ken Scott, la película marca un nuevo encuentro del realizador con Vince Vaughn, tras el éxito de Starbuck y su remake estadounidense.

La historia sigue a un empresario y su pequeño equipo de trabajo durante un viaje de negocios que rápidamente se sale de control. El elenco está encabezado por Vince Vaughn, acompañado por Tom Wilkinson, Dave Franco y Sienna Miller, quienes aportan ritmo y contrastes a una trama basada en enredos, excesos y conflictos laborales.

La crítica destacó su costado más efectivo en el terreno del humor. Desde The Wrap, Alonso Duralde señaló que la película no carece de risas y resaltó algunas escenas cómicas que logran funcionar con solidez. El tono descontracturado y el ritmo ágil, la convierten en una propuesta accesible.

Disponible ahora en Netflix, Negocios fuera de control se posiciona como una opción ideal dentro del universo de series y películas para quienes buscan una comedia sencilla, con personajes exagerados y situaciones tan incómodas como divertidas.

Netflix: de qué trata la película Negocios fuera de control

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Negocios fuera de control versa: “Para salvar un trato que mantendrá a flote a su empresa, un vendedor hace un viaje de negocios a Alemania con sus colegas que rápidamente empieza a descarrilarse”.

El propietario de una pequeña empresa que acaba de crear (Vince Vaughn) y sus dos socios (Tom Wilkinson y Dave Franco) viajan a Europa para cerrar el acuerdo más importante de sus vidas. Pero lo que comienza como un simple viaje de negocios, se descarrilará de formas inimaginables.

Netflix: tráiler de la película Negocios fuera de control

Embed - Negocios con resaca - Tráiler oficial español HD

Reparto de Negocios fuera de control, película de Netflix

  • Vince Vaughn (Dan Trunkman)
  • Tom Wilkinson (Timothy McWinters)
  • Dave Franco (Mike Pancake)
  • Sienna Miller (Chuck Portnoy)
  • June Diane Raphael (Susan Trunkman)
  • Ella Anderson (Bess Trunkman)
  • Nick Frost (Bill Whilmsley)
  • James Marsden (Jim Spinch)

Dónde ver la película Negocios fuera de control, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Negocios fuera de control se puede ver en Netflix y Disney Plus.
  • Estados Unidos: la película Negocios fuera de control se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
  • España: la película Negocios fuera de control se puede ver en Disney Plus.

