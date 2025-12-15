La nueva comedia de Netflix que se anima a ir un poco más allá, exagera y no pide permiso

negocios fuera de control

Disponible ahora en Netflix, Negocios fuera de control se posiciona como una opción ideal dentro del universo de series y películas para quienes buscan una comedia sencilla, con personajes exagerados y situaciones tan incómodas como divertidas.

Netflix: de qué trata la película Negocios fuera de control

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Negocios fuera de control versa: “Para salvar un trato que mantendrá a flote a su empresa, un vendedor hace un viaje de negocios a Alemania con sus colegas que rápidamente empieza a descarrilarse”.

negocios fuera de control (1)

El propietario de una pequeña empresa que acaba de crear (Vince Vaughn) y sus dos socios (Tom Wilkinson y Dave Franco) viajan a Europa para cerrar el acuerdo más importante de sus vidas. Pero lo que comienza como un simple viaje de negocios, se descarrilará de formas inimaginables.

Netflix: tráiler de la película Negocios fuera de control

Embed - Negocios con resaca - Tráiler oficial español HD

Reparto de Negocios fuera de control, película de Netflix

Vince Vaughn (Dan Trunkman)

Tom Wilkinson (Timothy McWinters)

Dave Franco (Mike Pancake)

Sienna Miller (Chuck Portnoy)

June Diane Raphael (Susan Trunkman)

Ella Anderson (Bess Trunkman)

Nick Frost (Bill Whilmsley)

James Marsden (Jim Spinch)

Dónde ver la película Negocios fuera de control, según la zona geográfica