Focus: Maestros de la estafa vuelve a destacarse en Netflix. Protagonizada por Will Smith y Margot Robbie, la historia combina romance, tensión y giros inesperados, con la dirección del dúo Glenn Ficarra y John Requa, responsables de darle un estilo ágil y visualmente atractivo dentro del mundo de las series y películas de la plataforma.
Netflix: la película de engaños que arrasa gracias a su tensión sexual imparable y sus escenas prohibidas
Margot Robbie y Will Smith son los protagonistas de una de las historias más fascinantes del catálogo de series y películas de Netflix
Estrenada en 2015, la película muestra a un estafador profesional que se cruza con una joven aprendiz decidida a dominar el arte del engaño. La química entre Robbie y Smith fue uno de los puntos más celebrados por el público, consolidando a Focus como una propuesta entretenida y dinámica para quienes disfrutan de thrillers ligeros en Netflix.
En su momento, la crítica fue variada. Leonardo D’Espósito, de Revista Noticias, señaló que “mucho mejor que las últimas películas que ha realizado Will Smith, y satisfactoria en grado suficiente, Focus podría haber sido un film mejor si tuviera, mil perdones, foco”.
Aun así, su estilo, su dupla protagónica y su atractivo visual la convierten en una opción ideal para maratonear dentro del catálogo de Netflix y su extensa oferta de series y películas.
Netflix: de qué trata la película Focus: Maestros de la estafa
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Focus: Maestros de la estafa versa: “Tres años después de terminar un romance con su protegida, el estafador Nicky Spurgeon la encuentra al otro lado de su nuevo y elaborado fraude”.
Un veterano estafador acoge a una atractiva joven bajo su protectorado, pero las cosas se complican cuando ambos comienzan un romance. Todo comienza cuando Nicky (Will Smith), un consumado maestro de la estafa, comienza un romance con Jess (Margot Robbie), una novata en el oficio.
Mientras le enseña los trucos del oficio, ella desea estrechar demasiado los lazos con Nicky, y este rompe de repente la relación. Tres años más tarde, la mujer que había encendido una llama en él, convertida en una mujer fatal, reaparece en Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestas muy elevadas.
Netflix: tráiler de Focus: Maestros de la estafa
Reparto de Focus: Maestros de la estafa, película de Netflix
- Will Smith (Nicky Spurgeon)
- Margot Robbie (Jess Barrett)
- Adrian Martinez (Farhad)
- Gerald McRaney (Owens)
- Rodrigo Santoro (Garriga)
- BD Wong (Liyuan)
- Brennan Brown (Horst)
- Robert Taylor (McEwen)
- Dotan Bonen (Gordon)
- Griff Furst (Gareth)
Dónde ver la película Focus: Maestros de la estafa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Focus: Maestros de la estafa se puede ver en Netflix, Movistar TV y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Focus: Maestros de la estafa se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Focus: Maestros de la estafa se puede alquilar en Amazon y Apple TV.