Netflix: la película de engaños que arrasa gracias a su tensión sexual imparable y sus escenas prohibidas

Aun así, su estilo, su dupla protagónica y su atractivo visual la convierten en una opción ideal para maratonear dentro del catálogo de Netflix y su extensa oferta de series y películas.

Netflix: de qué trata la película Focus: Maestros de la estafa

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Focus: Maestros de la estafa versa: “Tres años después de terminar un romance con su protegida, el estafador Nicky Spurgeon la encuentra al otro lado de su nuevo y elaborado fraude”.

Un veterano estafador acoge a una atractiva joven bajo su protectorado, pero las cosas se complican cuando ambos comienzan un romance. Todo comienza cuando Nicky (Will Smith), un consumado maestro de la estafa, comienza un romance con Jess (Margot Robbie), una novata en el oficio.

Mientras le enseña los trucos del oficio, ella desea estrechar demasiado los lazos con Nicky, y este rompe de repente la relación. Tres años más tarde, la mujer que había encendido una llama en él, convertida en una mujer fatal, reaparece en Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestas muy elevadas.

Netflix: tráiler de Focus: Maestros de la estafa

Reparto de Focus: Maestros de la estafa, película de Netflix

Will Smith (Nicky Spurgeon)

Margot Robbie (Jess Barrett)

Adrian Martinez (Farhad)

Gerald McRaney (Owens)

Rodrigo Santoro (Garriga)

BD Wong (Liyuan)

Brennan Brown (Horst)

Robert Taylor (McEwen)

Dotan Bonen (Gordon)

Griff Furst (Gareth)

Dónde ver la película Focus: Maestros de la estafa, según la zona geográfica