El pastor evangélico Héctor Bonarrico sufrió un fuerte accidente junto a su esposa y otras tres personas. A pesar del impacto –que fue contra un camión-, todos los ocupantes están fuera de peligro.
El pastor Héctor Bonarrico chocó contra un camión en Santa Fe: impactante video del accidente
El ex senador provincial Héctor Bonarrico venía de misionar en Chaco cuando impactó de lleno contra un camión. Iba con su familia y está fuera de peligro
El accidente sucedió el martes 9 de diciembre en San Cristóbal, Santa Fe, en la intersección de Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 39. En el video se advierte que los dos vehículos encaran la unión sin frenar.
Según pudo saber Diario UNO, tanto Bonarrico como el resto de los viajeros están recuperándose de los traumatismos sufridos, pero ya se encuentran en Mendoza.
“Regresaban de una obra misionera en Chaco. El apóstol y su esposa están en reposo. El domingo ya pudo hablar por teléfono con su congregación”, dieron sus allegados.
Duro accidente de Héctor Bonarrico, video y polémica
El video del dramático accidente de Héctor Bonarrico llegó al Senado de Santa Fe. Es que, según expuso el senador local Felipe Michlig, el cruce en el que se produjo el impacto es “muy peligroso y de alta siniestralidad” y no reúne condiciones de señalización suficientes.
El choque quedó grabado por una cámara de seguridad. En las imágenes se advierte que el vehículo particular de Bonarrico va a alta velocidad e impacta contra el acoplado de un camión, que termina volcado en la ruta.
El auto del pastor evangélico quedó destrozado. Los ocupantes solo sufrieron heridas leves.
El senador santafesino proyectó el video del accidente de Héctor Bonarrico en el recinto y reclamó una rotonda. Las imágenes también llegaron a la Dirección Nacional de Vialidad que, según contestó al legislador, se encuentra en trámites administrativos para llevar a cabo la obra.