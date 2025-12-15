El pastor Héctor Bonarrico chocó contra un camión en Santa Fe: impactante video del accidente

“Regresaban de una obra misionera en Chaco. El apóstol y su esposa están en reposo. El domingo ya pudo hablar por teléfono con su congregación”, dieron sus allegados.

Duro accidente de Héctor Bonarrico, video y polémica

El video del dramático accidente de Héctor Bonarrico llegó al Senado de Santa Fe. Es que, según expuso el senador local Felipe Michlig, el cruce en el que se produjo el impacto es “muy peligroso y de alta siniestralidad” y no reúne condiciones de señalización suficientes.

accidente hector bonarrico Así quedó el vehículo en el que viajaba el pastor Héctor Bonarrico.

El choque quedó grabado por una cámara de seguridad. En las imágenes se advierte que el vehículo particular de Bonarrico va a alta velocidad e impacta contra el acoplado de un camión, que termina volcado en la ruta.

El auto del pastor evangélico quedó destrozado. Los ocupantes solo sufrieron heridas leves.

Embed - Accidente de Héctor Bonarrico en Santa Fe: así quedó la camioneta del pastor

El senador santafesino proyectó el video del accidente de Héctor Bonarrico en el recinto y reclamó una rotonda. Las imágenes también llegaron a la Dirección Nacional de Vialidad que, según contestó al legislador, se encuentra en trámites administrativos para llevar a cabo la obra.