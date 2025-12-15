Violento enfrentamiento entre hermanastros dejó a un hombre apuñalado 8 veces en Capital

Cuando los móviles llegaron constataron que un hombre estaba muy malherido por varias puñaladas que había recibido en la espalda y la nuca.

El apuñalado y su hermanastro tienen antecedentes

El herido, de 50 años recibió 8 puñaladas y fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internado. Luego de identificarlo se supo que tiene antecedentes por lesiones leves agravadas por violencia de género, robo agravado en poblado y en banda, resistencia a la autoridad, robo agravado por el uso de arma de fuego, entre otros.

Hospital Lagomaggiore El apuñalado quedó internado en el Hospital Lagomaggiore con 8 heridas en la espalda y la nuca.

Mientras tanto, el otro hombre, de 34 años, quedó detenido como el presunto autor de las puñaladas a su hermanastro.

En este caso, verificaron que tiene antecedentes por hurto simple en concurso real, robo agravado en poblado y en banda, robo simple, robo agravado, hurto agravado, robo simple en grado de tentativa.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia tras la riña en la que su hermanastro terminó apuñalado.