Un hombre de 50 años fue apuñalado 8 veces presuntamente por su hermanastro de 34 años, quienes tuvieron una riña en una casa de Capital. La víctima quedó internada, mientras que el sospechoso quedó detenido. Los 2 tienen varios antecedentes.
Violento enfrentamiento entre hermanastros dejó a un hombre apuñalado 8 veces en Capital
La pelea entre hermanastros ocurrió alrededor de las 4.30 de este lunes en una casa de calle Olascoaga al 2200, a metros del cruce con calle Moldes, en la Sexta Sección, de Capital.
Un llamado al 911 pidió que la Policía fuera al lugar ya que se escucharon gritos y vieron a una persona herida con pérdida de sangre en la calle.
Cuando los móviles llegaron constataron que un hombre estaba muy malherido por varias puñaladas que había recibido en la espalda y la nuca.
El apuñalado y su hermanastro tienen antecedentes
El herido, de 50 años recibió 8 puñaladas y fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internado. Luego de identificarlo se supo que tiene antecedentes por lesiones leves agravadas por violencia de género, robo agravado en poblado y en banda, resistencia a la autoridad, robo agravado por el uso de arma de fuego, entre otros.
Mientras tanto, el otro hombre, de 34 años, quedó detenido como el presunto autor de las puñaladas a su hermanastro.
En este caso, verificaron que tiene antecedentes por hurto simple en concurso real, robo agravado en poblado y en banda, robo simple, robo agravado, hurto agravado, robo simple en grado de tentativa.
El sospechoso quedó a disposición de la Justicia tras la riña en la que su hermanastro terminó apuñalado.