Detuvieron a un camionero que manejaba borracho y llevaba cajas de vino en la cabina

Varios móviles se sumaron a la persecución la cual terminó en el Acceso Este a la altura de calle Urquiza, en Guaymallén.

Confirmaron que el camionero estaba borracho

Cuando se acercaron al hombre y le pidieron la documentación constataron que no coordinaba su habla, además de sentir olor a alcohol, y le hicieron un test.

El camionero tenía 2,08 gramos de alcohol en sangre. La Ley de Tránsito de Mendoza indica que los conductores profesionales no pueden beber alcohol.

El resultado sorprendió a todos, ya que tenía 2,08 gramos de alcohol en sangre, a pesar de que los camioneros y conductores profesionales no pueden manejar si tomaron alcohol.

Como si fuera poco, encontraron que llevaba varios vinos en cajas en la cabina del rodado, por lo que el camionero quedó detenido.