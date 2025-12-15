Inicio Policiales borracho
Detuvieron a un camionero que manejaba borracho y llevaba cajas de vino en la cabina

La Policía persiguió al camionero por el Acceso Este, en Guaymallén, hasta detenerlo. Le hicieron el test de alcoholemia que confirmó que estaba borracho

Por UNO
La Policía detuvo en el Acceso Este, en Guaymallén, a un camionero borracho con 2,08 gramos de alcohol en sangre. Imagen ilustrativa.

Un camionero fue perseguido por la Policía por manejar a alta velocidad y de manera peligrosa por el Acceso Este, en Guaymallén. Cuando lo detuvieron le hicieron un test de alcoholemia el cual confirmó que estaba borracho. La Ley de Tránsito de Mendoza expresa que los conductores profesionales no pueden manejar con alcohol en sangre.

El hecho comenzó alrededor de las 20.30 del domingo en Acceso Este y calle Tirasso, de Guaymallén, donde un camión circulaba hacia el oeste a una velocidad muy elevada, además de manejar peligrosamente en una hora de mucho tránsito por esa zona.

policía-vial.jpg
La Policía detuvo al camionero en Acceso Este y Urquiza, de Guaymallén. Imagen ilustrativa.

La Policía lo encontró a la altura de Km 8 cuando circulaba por el Acceso Este, donde a pesar de las balizas, sirenas y señas de luces que le hicieron para que se detuviera, el camionero siguió su marcha.

Varios móviles se sumaron a la persecución la cual terminó en el Acceso Este a la altura de calle Urquiza, en Guaymallén.

Confirmaron que el camionero estaba borracho

Cuando se acercaron al hombre y le pidieron la documentación constataron que no coordinaba su habla, además de sentir olor a alcohol, y le hicieron un test.

Mendoza 08-01-2020 El director general de Policías, Comisario Roberto Munives participo de los controles viales que se realizaron para concientizar y hacer prevención a ciclistas en las ciclovías del Gran Mendoza. Fue en calle Salta y Santa Maria de Oro e
El camionero tenía 2,08 gramos de alcohol en sangre. La Ley de Tránsito de Mendoza indica que los conductores profesionales no pueden beber alcohol. Imagen ilustrativa.

El resultado sorprendió a todos, ya que tenía 2,08 gramos de alcohol en sangre, a pesar de que los camioneros y conductores profesionales no pueden manejar si tomaron alcohol.

Como si fuera poco, encontraron que llevaba varios vinos en cajas en la cabina del rodado, por lo que el camionero quedó detenido.

