Un camionero fue perseguido por la Policía por manejar a alta velocidad y de manera peligrosa por el Acceso Este, en Guaymallén. Cuando lo detuvieron le hicieron un test de alcoholemia el cual confirmó que estaba borracho. La Ley de Tránsito de Mendoza expresa que los conductores profesionales no pueden manejar con alcohol en sangre.
Detuvieron a un camionero que manejaba borracho y llevaba cajas de vino en la cabina
El hecho comenzó alrededor de las 20.30 del domingo en Acceso Este y calle Tirasso, de Guaymallén, donde un camión circulaba hacia el oeste a una velocidad muy elevada, además de manejar peligrosamente en una hora de mucho tránsito por esa zona.
La Policía lo encontró a la altura de Km 8 cuando circulaba por el Acceso Este, donde a pesar de las balizas, sirenas y señas de luces que le hicieron para que se detuviera, el camionero siguió su marcha.
Varios móviles se sumaron a la persecución la cual terminó en el Acceso Este a la altura de calle Urquiza, en Guaymallén.
Confirmaron que el camionero estaba borracho
Cuando se acercaron al hombre y le pidieron la documentación constataron que no coordinaba su habla, además de sentir olor a alcohol, y le hicieron un test.
El resultado sorprendió a todos, ya que tenía 2,08 gramos de alcohol en sangre, a pesar de que los camioneros y conductores profesionales no pueden manejar si tomaron alcohol.
Como si fuera poco, encontraron que llevaba varios vinos en cajas en la cabina del rodado, por lo que el camionero quedó detenido.