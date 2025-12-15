Jubilados desaparecidos en Chubut: se tomó una decisión que trae nuevas esperanzas a familiares y allegados

jubilados-desaparecidos

Jubilados desaparecidos en Chubut: se tomó una decisión que trae nuevas esperanzas

Sin contar con datos certeros que ayuden a esclarecer el caso de los jubilados desaparecidos, el Ministerio de Seguridad Nacional decidió ofrecer una recompensa de $5 millones, por cada uno, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, aporten datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja.

El propósito es que los testigos brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de Morales y Kreder.

Jubilados desaparecidos en Chubut: paradero incierto y muchas preguntas

La pareja de jubilados desaparecidos, que había iniciado una relación hacia menos de un mes, fue vista por última vez el 11 de octubre de 2025 cuando salieron del domicilio de Alberto Pedro Kreder, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, provincia de Chubut.

Luego de días de intensa búsqueda, el 17 de octubre se encontró la mencionada camioneta a seis kilómetros de la costa, en una zona ubicada a quince kilómetros de la Ruta Nº3, la cual es conocida como “Zanjon de Visser”. El rodado estaba cerrado, sin ocupantes y con los elementos personales de los jubilados en su interior.

Las tres hipótesis que se manejan sobre los jubilados desaparecidos

Ausencias voluntarias de las personas.

Ausencias y desapariciones a partir de un evento accidental.

Desaparición por ser posibles víctimas de un hecho delictual.