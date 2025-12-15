ANSES dará un pago extra de $1.100.000 a jubilados antes de Navidad: quiénes lo van a recibir

Como todos los diciembres, ANSES confirmó el pago del aguinaldo y adaptó el calendario de pago para que ningún jubilado se quede sin cobrar sus haberes antes de Navidad. Asimismo, también reveló que el pago extra del aguinaldo se abonará con los haberes y, a muchos, sorprendió el monto que van a recibir algunos de los jubilados.

anses jubilados

ANSES dará un pago extra de $1.100.000 a jubilados antes de Navidad

Desde ANSES explicaron que, con el aumento del 2,34% que hubo en diciembre, las jubilaciones quedaron de la siguiente manera: