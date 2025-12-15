El país desértico de América del Sur que se convirtió en la principal proveedora de alimentos de Estados Unidos y China

Sin embargo, contra toda lógica climática, ese paisaje de América del Sur terminó transformándose en uno de los motores silenciosos del comercio global de alimentos. Hoy, desde un suelo donde casi no llueve, salen frutas y hortalizas que llegan a las mesas de Estados Unidos, China y Europa. Te contamos todo sobre esta potencia nueva agroexportadora.

Desierto de peru

El país desértico de América del Sur que se convirtió en la nueva y principal proveedora de alimentos de Estados Unidos y China

Se trata del desierto costero del Perú, una región que se extiende a lo largo del océano Pacífico y que, gracias a una combinación de ingeniería, inversión y condiciones naturales particulares, se convirtió en una potencia agroexportadora, según el Instituto de Desarrollo e Investigación Agropecuaria Tecnificada.