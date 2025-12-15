El país desértico de América del Sur que se convirtió en la principal proveedora de alimentos de Estados Unidos y China

Durante décadas, el desierto fue sinónimo de límite. Tierra árida, lluvias escasas, horizonte inmóvil. En América del Sur, una extensa franja desértica parecía condenada a la improductividad, lejos de los grandes centros agrícolas del mundo.
Sin embargo, contra toda lógica climática, ese paisaje de América del Sur terminó transformándose en uno de los motores silenciosos del comercio global de alimentos. Hoy, desde un suelo donde casi no llueve, salen frutas y hortalizas que llegan a las mesas de Estados Unidos, China y Europa. Te contamos todo sobre esta potencia nueva agroexportadora.
El país desértico de América del Sur que se convirtió en la nueva y principal proveedora de alimentos de Estados Unidos y China
Se trata del desierto costero del Perú, una región que se extiende a lo largo del océano Pacífico y que, gracias a una combinación de ingeniería, inversión y condiciones naturales particulares, se convirtió en una potencia agroexportadora, según el Instituto de Desarrollo e Investigación Agropecuaria Tecnificada.
Lo que antes era arena y polvo, en corazón de América del Sur, hoy es un mosaico de campos verdes, atravesados por sistemas de riego que trasladan agua desde los Andes hacia la costa. Allí se producen espárragos, arándanos, paltas, uvas, mangos y cítricos que abastecen mercados internacionales durante todo el año.
El fenómeno no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de proyectos de irrigación a gran escala, políticas orientadas a la exportación y una demanda global creciente de alimentos frescos fuera de temporada. El desierto, lejos de ser un obstáculo, terminó ofreciendo ventajas inesperadas: suelos controlables, baja presencia de plagas y una radiación solar ideal para cultivos intensivos.
- Clima estable: la casi ausencia de lluvias en esta región de América del Sur permite planificar cosechas sin el riesgo de tormentas o heladas, algo clave para la producción a gran escala.
- Irrigación artificial: megaproyectos hidráulicos llevan agua desde ríos andinos hasta zonas desérticas, haciendo posible la agricultura donde antes no existía.
- Producción contraestacional: Perú puede exportar frutas y verduras cuando el hemisferio norte atraviesa el invierno, lo que lo vuelve estratégico para EE.UU., Europa y Asia.
- Alta productividad: los cultivos en el desierto alcanzan rendimientos elevados gracias al control total del agua y los nutrientes.
- Orientación exportadora: gran parte de la producción está pensada directamente para mercados internacionales, con estándares exigentes de calidad.
- Impacto global: supermercados de Nueva York, Shanghái o Madrid reciben alimentos cultivados en uno de los paisajes más áridos de América del Sur.