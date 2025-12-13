Inicio Sociedad América del Sur
Calidad de vida

América del Sur: ¿en qué país se vive mejor en 2025?

Descubrí qué países de América del Sur lideran en calidad de vida, cómo es vivir en ellos y qué valores sorprenden en 2025. Datos clave y comparaciones reales

Jimena Díaz
Un informe del índice de calidad de vida de Numbeo confirma que el país de América del Sur donde mejor se vive es Uruguay.

En 2025, un informe del índice de calidad de vida de Numbeo confirma que los países de América del Sur presentan grandes diferencias en variables como ingreso, seguridad, sanidad, costo de vida y clima, elementos que impactan directamente en la vida cotidiana de sus habitantes.

Según este ranking, Uruguay encabeza la lista regional con una puntuación notable, destacándose por una combinación de estabilidad política, buen acceso a servicios públicos y un poder adquisitivo relativamente alto para la región.

Uruguay (1)
El país de América del Sur que encabeza la lista regional es Uruguay con una puntuación notable.

¿Qué diferencia a los líderes en calidad de vida?

Uruguay, con una posición global cercana a los 45 primeros, logra un equilibrio entre seguridad ciudadana, educación accesible y salud pública efectiva, factores que muchos habitantes señalan como claves para su bienestar diario.

Detrás se ubican países como Ecuador y Argentina, que aunque enfrentan desafíos en economía y servicios, superan a varias naciones de la región gracias a sus esfuerzos en infraestructura social y diversidad cultural.

Puerto madero, buenos aires, argentina (2)
Argentina, que aunque enfrenta desafíos en economía y servicios, ocupa el tercer lugar.

Brasil y Colombia también se encuentran arriba en el listado por su tamaño y dinamismo económico, pero con disparidades internas marcadas entre zonas urbanas y rurales.

Realidades y retos cotidianos

Mientras Uruguay destaca por su estabilidad, otros países de América del Sur muestran retos más visibles. Por ejemplo, naciones con mayores dificultades económicas o de seguridad, como Perú o Venezuela, quedan en los últimos lugares del ranking, lo que se traduce en menores índices de bienestar general.

Además, factores como la calidad del transporte, el acceso a servicios de salud efectiva o la percepción de seguridad influyen profundamente en cómo se vive realmente día a día en cada país.

