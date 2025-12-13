América del Sur: ¿en qué país se vive mejor en 2025?

Detrás se ubican países como Ecuador y Argentina, que aunque enfrentan desafíos en economía y servicios, superan a varias naciones de la región gracias a sus esfuerzos en infraestructura social y diversidad cultural.

Puerto madero, buenos aires, argentina (2) Argentina, que aunque enfrenta desafíos en economía y servicios, ocupa el tercer lugar.

Brasil y Colombia también se encuentran arriba en el listado por su tamaño y dinamismo económico, pero con disparidades internas marcadas entre zonas urbanas y rurales.

Realidades y retos cotidianos

Mientras Uruguay destaca por su estabilidad, otros países de América del Sur muestran retos más visibles. Por ejemplo, naciones con mayores dificultades económicas o de seguridad, como Perú o Venezuela, quedan en los últimos lugares del ranking, lo que se traduce en menores índices de bienestar general.

Además, factores como la calidad del transporte, el acceso a servicios de salud efectiva o la percepción de seguridad influyen profundamente en cómo se vive realmente día a día en cada país.