En 2025, un informe del índice de calidad de vida de Numbeo confirma que los países de América del Sur presentan grandes diferencias en variables como ingreso, seguridad, sanidad, costo de vida y clima, elementos que impactan directamente en la vida cotidiana de sus habitantes.
América del Sur: ¿en qué país se vive mejor en 2025?
Descubrí qué países de América del Sur lideran en calidad de vida, cómo es vivir en ellos y qué valores sorprenden en 2025. Datos clave y comparaciones reales
Según este ranking, Uruguay encabeza la lista regional con una puntuación notable, destacándose por una combinación de estabilidad política, buen acceso a servicios públicos y un poder adquisitivo relativamente alto para la región.
¿Qué diferencia a los líderes en calidad de vida?
Uruguay, con una posición global cercana a los 45 primeros, logra un equilibrio entre seguridad ciudadana, educación accesible y salud pública efectiva, factores que muchos habitantes señalan como claves para su bienestar diario.
Detrás se ubican países como Ecuador y Argentina, que aunque enfrentan desafíos en economía y servicios, superan a varias naciones de la región gracias a sus esfuerzos en infraestructura social y diversidad cultural.
Brasil y Colombia también se encuentran arriba en el listado por su tamaño y dinamismo económico, pero con disparidades internas marcadas entre zonas urbanas y rurales.
Realidades y retos cotidianos
Mientras Uruguay destaca por su estabilidad, otros países de América del Sur muestran retos más visibles. Por ejemplo, naciones con mayores dificultades económicas o de seguridad, como Perú o Venezuela, quedan en los últimos lugares del ranking, lo que se traduce en menores índices de bienestar general.
Además, factores como la calidad del transporte, el acceso a servicios de salud efectiva o la percepción de seguridad influyen profundamente en cómo se vive realmente día a día en cada país.