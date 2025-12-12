Un país de la región de América del Sur se ha posicionado como uno de los países más avanzados del mundo en el desarrollo del hidrógeno verde, una forma de energía producida a partir de hidrógeno verde. Este es un combustible producido mediante electrólisis del agua usando energía renovable como solar o eólica.
El país de América del Sur que posee la tecnología que redefinirá la energía mundial
Un país de América del Sur destaca en el mundo por su capacidad para producir hidrógeno verde a bajo costo mediante energía renovable
No genera CO y se considera clave para descarbonizar industrias como la minera. Según datos oficiales, este país de América del Sur tiene potencial para producir algunos de los costos de hidrógeno más bajos del mundo, con estimaciones de menos de US$1,5 por kilogramo para 2030 gracias a sus abundantes recursos renovables. Te contamos de que se trata.
La estrategia nacional para el hidrógeno verde fue presentada por el Ministerio de Energía de Chile a fines de 2020, con el objetivo de convertirse en un productor y exportador líder de esta energía limpia en el mundo. Esta política establece metas claras, instalar capacidad renovable para generar hidrógeno competitivo y atraer inversiones internacionales que permitan ampliar la industria a gran escala.
El Gobierno de Chile también ha avanzado en mecanismos financieros para impulsar la industria del hidrógeno verde. En 2023, se presentó un fondo de US$1.000 millones para apoyar proyectos de hidrógeno verde y reducir el riesgo de inversión, con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Unión Europea, con el objetivo de apalancar hasta US$12.500 millones en inversiones privadas.
Los desafíos para este país de América del Sur
Según la Plataforma para el Desarrollo del Hidrógeno Verde en Latinoamérica y el Caribe además del apoyo financiero público, el Banco Mundial aprobó un préstamo de US$150 millones para promover el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en Chile, indicando que el país tiene “atributos excepcionales” para desarrollar una industria competitiva en América del Sur.
La expansión de la industria ya se observa en proyectos concretos. Chile lidera aproximadamente la mitad de la capacidad potencial de hidrógeno de bajas emisiones de América del Sur, según la Agencia Internacional de Energía, lo que lo coloca como referencia regional en el sector.
Sin embargo, el desarrollo de esta energía no está exento de desafíos. En 2025, algunas autoridades de la región de Magallanes expresaron preocupación ante la cancelación de ciertos proyectos debido a dificultades regulatorias, lo que refleja que el avance de la industria aún enfrenta barreras internas y globales.
Si Chile logra superar estos desafíos y consolidar su infraestructura, la proyección es que su producción de hidrógeno verde no solo impulse su matriz energética, sino que también lo convierta en un actor clave del mundo en la transición hacia energías limpias, consolidando su liderazgo dentro de América del Sur y compitiendo a nivel global.