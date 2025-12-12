El país de América del Sur que posee la tecnología que redefinirá la energía mundial

El Gobierno de Chile también ha avanzado en mecanismos financieros para impulsar la industria del hidrógeno verde. En 2023, se presentó un fondo de US$1.000 millones para apoyar proyectos de hidrógeno verde y reducir el riesgo de inversión, con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Unión Europea, con el objetivo de apalancar hasta US$12.500 millones en inversiones privadas.

Hidrogeno (1)

Los desafíos para este país de América del Sur

Según la Plataforma para el Desarrollo del Hidrógeno Verde en Latinoamérica y el Caribe además del apoyo financiero público, el Banco Mundial aprobó un préstamo de US$150 millones para promover el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en Chile, indicando que el país tiene “atributos excepcionales” para desarrollar una industria competitiva en América del Sur.

La expansión de la industria ya se observa en proyectos concretos. Chile lidera aproximadamente la mitad de la capacidad potencial de hidrógeno de bajas emisiones de América del Sur, según la Agencia Internacional de Energía, lo que lo coloca como referencia regional en el sector.

Sin embargo, el desarrollo de esta energía no está exento de desafíos. En 2025, algunas autoridades de la región de Magallanes expresaron preocupación ante la cancelación de ciertos proyectos debido a dificultades regulatorias, lo que refleja que el avance de la industria aún enfrenta barreras internas y globales.

Si Chile logra superar estos desafíos y consolidar su infraestructura, la proyección es que su producción de hidrógeno verde no solo impulse su matriz energética, sino que también lo convierta en un actor clave del mundo en la transición hacia energías limpias, consolidando su liderazgo dentro de América del Sur y compitiendo a nivel global.